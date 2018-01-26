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MEXICO FIRST RENEWABLE ENERGY AUCTIONS

Signature(s)

Montant
73 494 296,26 €
Pays
Secteur(s)
Mexique : 73 494 296,26 €
Énergie : 73 494 296,26 €
Date(s) de signature
25/09/2018 : 21 524 391,36 €
25/09/2018 : 23 496 121,25 €
25/09/2018 : 28 473 783,65 €
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Communiqués associés
Mexique : la BEI soutient des infrastructures solaires

Fiche récapitulative

Date de publication
26 janvier 2018
Statut
Référence
Signé | 25/09/2018
20160289
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MEXICO FIRST RENEWABLE ENERGY AUCTIONS
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC,CKD INFRAESTRUCTURA MEXICO SA DE CV,ENEL GREEN POWER SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 87 million (EUR 70 million)
USD 1000 million (EUR 810 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Through a project finance scheme, the EIB loan will partly finance three solar photovoltaic plants in Mexico as part of the country's clean energy transition plan.

This is an important project for the EIB outside the EU, as it supports climate-related investments in developing countries. At post-approval stage, the plants resulted in having a combined capacity of 1.088 MWp, which at appraisal stage was 991 MW.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If the solar photovoltaic plants were located within the EU they would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU), requiring the competent authorities to determine whether an is required. Following Mexican national legislation full EIA and Social Impact assessments are mandatory for such projects. Due to the specificities of the land tenancy in Mexico, the social impacts will be carefully assessed at appraisal. Compliance with the EIB's environmental and social standards and the principles of relevant EU Directives, will be verified at appraisal.

The EIB will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with EIB's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - MEXICO FIRST RENEWABLE ENERGY AUCTIONS - Evaluación de Impacto Social - Parque "Villanueva Tres"
Date de publication
13 Feb 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82162465
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160289
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Mexique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MEXICO FIRST RENEWABLE ENERGY AUCTIONS - Evaluación de Impacto Social - Proyecto "Villanueva Solar"
Date de publication
13 Feb 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82168804
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160289
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Mexique
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MEXICO FIRST RENEWABLE ENERGY AUCTIONS - Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Particular - Proyecto "Villanueva Solar"
Date de publication
13 Feb 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82167881
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160289
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Mexique
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MEXICO FIRST RENEWABLE ENERGY AUCTIONS
Date de publication
13 Apr 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79922454
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160289
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Mexique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MEXICO FIRST RENEWABLE ENERGY AUCTIONS - Manifestación de Impacto Ambiental - Modalidad Particular para el Proyecto "Parque Solar Don José"
Date de publication
13 Feb 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82166058
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160289
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Mexique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MEXICO FIRST RENEWABLE ENERGY AUCTIONS - Evaluación de Impacto Social - Parque "Don José"
Date de publication
13 Feb 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82165677
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160289
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Mexique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MEXICO FIRST RENEWABLE ENERGY AUCTIONS - Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Particular - Proyecto "Parque Solar Villanueva Tres"
Date de publication
13 Feb 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82166897
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160289
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Mexique
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - MEXICO FIRST RENEWABLE ENERGY AUCTIONS
Date de publication
16 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
127637942
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160289
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Mexique
Disponible au public
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