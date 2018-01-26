MEXICO FIRST RENEWABLE ENERGY AUCTIONS

Fiche récapitulative
Through a project finance scheme, the EIB loan will partly finance three solar photovoltaic plants in Mexico as part of the country's clean energy transition plan.
This is an important project for the EIB outside the EU, as it supports climate-related investments in developing countries. At post-approval stage, the plants resulted in having a combined capacity of 1.088 MWp, which at appraisal stage was 991 MW.
If the solar photovoltaic plants were located within the EU they would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU), requiring the competent authorities to determine whether an is required. Following Mexican national legislation full EIA and Social Impact assessments are mandatory for such projects. Due to the specificities of the land tenancy in Mexico, the social impacts will be carefully assessed at appraisal. Compliance with the EIB's environmental and social standards and the principles of relevant EU Directives, will be verified at appraisal.
The EIB will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with EIB's Guide to Procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.