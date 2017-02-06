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VIDRALA ADVANCED GLASS MANUFACTURING

Signature(s)

Montant
45 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 45 000 000 €
Industrie : 45 000 000 €
Date(s) de signature
29/06/2017 : 45 000 000 €
Autres liens
Related public register
08/06/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VIDRALA ADVANCED GLASS MANUFACTURING
Related public register
10/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - VIDRALA ADVANCED GLASS MANUFACTURING

Fiche récapitulative

Date de publication
6 février 2017
Statut
Référence
Signé | 01/07/2017
20160282
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
VIDRALA MODERNISATION PROGRAMME
VIDRALA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 45 million
EUR 94 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises investments in innovative manufacturing technologies aiming at the transformation of one of the promoter's production sites into a smart glass factory.

The project will support a European glass manufacturer in its efforts to maintain its competitive position by implementing - as the first in Italy - this type of innovative manufacturing technology to improve its production efficiency, lower energy costs and improve the overall carbon footprint of the plant.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments that are expected to be carried out in existing facilities already authorised. The advanced manufacturing capital expenditure is expected to be installed within an existing facility where similar equipment is already installed and operating. The Bank's services will verify all environmental details related to the new manufacturing equipment, and in particular the decision of the local competent authority in relation to the environmental impact assessment (EIA), during the project's due diligence.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Documents liés
08/06/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VIDRALA ADVANCED GLASS MANUFACTURING
10/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - VIDRALA ADVANCED GLASS MANUFACTURING

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VIDRALA ADVANCED GLASS MANUFACTURING
Date de publication
8 Jun 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65700801
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160282
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - VIDRALA ADVANCED GLASS MANUFACTURING
Date de publication
10 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123804744
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160282
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
08/06/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VIDRALA ADVANCED GLASS MANUFACTURING
Related public register
10/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - VIDRALA ADVANCED GLASS MANUFACTURING
Autres liens
Fiche récapitulative
VIDRALA MODERNISATION PROGRAMME
Fiche technique
VIDRALA ADVANCED GLASS MANUFACTURING

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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