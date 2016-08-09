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ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY II

Signature(s)

Montant
150 151 285,94 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 150 151 285,94 €
Lignes de crédit : 45 045 385,78 €
Énergie : 105 105 900,16 €
Date(s) de signature
29/11/2016 : 13 502 269,29 €
29/11/2016 : 31 505 295,01 €
29/11/2016 : 31 543 116,49 €
29/11/2016 : 73 600 605,15 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
9 août 2016
Statut
Référence
Signé | 01/12/2016
20160262
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY II
TURKIYE IS BANKASI AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 300 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework loan for the financing of eligible sub-projects in Turkey in the fields of renewable energy and energy efficiency and of small and medium-sized enterprises (SMEs)

The project would contribute to EU renewable energy and environmental policy goals, in particular as regards the climate targets. It meets the EIB's priority objectives for energy sector lending (renewable energy sources, energy efficiency) and would support a priority objective in Turkey's Accession Partnership with the EU.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Most of the projects are expected to fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive requiring a screening decision by the competent authority on the need to carry out an EIA. The EIB will ensure, also through the provision of technical assistance, that Isbank will finance projects that are in compliance with the applicable national and EU environmental laws with particular reference to impacts on biodiversity and cumulative impacts.

The EIB will review procurement systems and procedures applied by Isbank during appraisal, including compliance with relevant national legislation and the principles of the relevant EU directives. The EIB will ensure that the sub-projects comply with the Bank's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY II
Date de publication
11 Oct 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66880954
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160262
Secteur(s)
Énergie
Lignes de crédit
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY II
Date de publication
2 Mar 2020
Langue
turc
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125691015
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160262
Secteur(s)
Énergie
Lignes de crédit
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY II - Çevresel Etki Değerlendirmesi (In Turkish)
Date de publication
2 Mar 2020
Langue
turc
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125685454
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160262
Secteur(s)
Énergie
Lignes de crédit
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY II - NİHAİ ÇED RAPORU - Alages SEPP
Date de publication
11 Jan 2023
Langue
turc
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135272105
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160262
Secteur(s)
Énergie
Lignes de crédit
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY II - NİHAİ ÇED RAPORU - Servatul WPP
Date de publication
11 Jan 2023
Langue
turc
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165922513
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160262
Secteur(s)
Énergie
Lignes de crédit
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY II
Date de publication
27 Jul 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165362189
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160262
Secteur(s)
Énergie
Lignes de crédit
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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