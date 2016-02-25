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RCSI CAMPUS DEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 50 000 000 €
Éducation : 50 000 000 €
Date(s) de signature
9/12/2016 : 50 000 000 €
Autres liens
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19/11/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RCSI CAMPUS DEVELOPMENT
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15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - RCSI CAMPUS DEVELOPMENT
Communiqués associés
Irlande : le RCSI et la BEI signent un contrat de prêt de 50 millions d’EUR au titre d’un investissement de 106 millions d’EUR en faveur du campus du RCSI à Dublin

Fiche récapitulative

Date de publication
11 juillet 2016
Statut
Référence
Signé | 15/12/2016
20160225
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RCSI CAMPUS DEVELOPMENT
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 103 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will consist of a new academic and education building including a library, theatre and additional sports facilities; the extension of some existing academic buildings and the refurbishment of several existing college facilities.

The project concerns the construction of a new academic and education building, the extension of the Education Research Centre and the refurbishment of several existing college facilities. This will provide additional research facilities, academic facilities, lecture theatres and sports facilities. The RCSI campus is located in the city centre of Dublin.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project comprises the construction of a new academic and education building, the extension of other academic buildings and the refurbishment of several existing college facilities. Directive 2011/92/EU, as amended by Directive 2014/52/EU, does not specifically mention the need for an environmental impact assessment (EIA) for buildings related to education, but it may be that some sub-projects can be regarded as urban renewal projects and might require an EIA (Annex II of the directive). This will be examined during the appraisal.

The procedures for tendering and procurement used by the promoter must comply with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC. The procedures will be assessed during the appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RCSI CAMPUS DEVELOPMENT
Date de publication
19 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66708698
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160225
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - RCSI CAMPUS DEVELOPMENT
Date de publication
15 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132344316
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160225
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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