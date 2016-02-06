COLOGNE TRADE FAIR INVESTMENT PROGRAMME 2021

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Aménagement urbain - Construction
The project concerns modernisation of the Cologne trade fair and exhibition centre. It includes renovation of existing facilities and the construction of new buildings.
The project is the first phase of a long-term comprehensive investment programme to upgrade the Cologne trade and exhibition centre by the year 2030. The investments will enable Koelnmesse to meet future requirements in particular as regards accessibility, safety, information and communication technology (ICT) infrastructure, and energy efficiency. They will generate efficiency gains and help Koelnmesse to remain an attractive exhibition centre in a highly competitive market. Due to its inner-city location, upgrading the exhibition centre plays an important role in the development of the city's downtown area.
Compliance with applicable EU environmental legislation (Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 2009/147/EC) will be verified during appraisal. Environmental studies and public consultations related to the investments will also be reviewed during project appraisal. Energy-efficiency requirements in line with Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings will also be assessed during project appraisal.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU public procurement directives. The promoter plans to use different procurement methods (e.g. open tender, negotiations) depending on the type of works.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.