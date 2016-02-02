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IRISH SCHOOL PROGRAMME III

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 200 000 000 €
Éducation : 200 000 000 €
Date(s) de signature
17/10/2016 : 200 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
9 mai 2016
Statut
Référence
Signé | 19/10/2016
20160202
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IRISH SCHOOL PROGRAMME III
DEPARTMENT OF EDUCATION AND SKILLS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 450 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Part-financing of the school capital investment programme defined and implemented by the Department of Education and Skills (DES) of Ireland for the period 2016-2020

The programme comprises the construction, extension and refurbishment of several small-scale (individual cost below EUR 25m) school facilities located all over Ireland. The new schools will have an attractive design and are intended to improve the quality and efficiency of education services' delivery.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project includes new buildings and extensions and renovation of existing primary and secondary schools. Directive 2011/92/EU does not specifically mention the need for an environmental impact assessment (EIA) for buildings related to education, but it may be that some sub-projects can be regarded as urban renewal projects and might require an EIA (Annex II of the directive). This will be examined during the appraisal.

The procedures for tendering and procurement used by the promoter must comply with EU directives on procurement (Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC amended by Regulation (EU) 1336/2013). The procedures will be analysed during the appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IRISH SCHOOL PROGRAMME III
Date de publication
13 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68945703
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160202
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - IRISH SCHOOL PROGRAMME III
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237479873
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20160202
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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