ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

Fiche récapitulative
The project finances the new build of four schools campuses and the reconstruction, renovation and/or extension of six existing schools. All are secondary schools located in the Dutch province of Noord Brabant. All new schools replace facilities that are no longer fit for purpose. Consolidation will occur as the result of school mergers. No increase in overall enrolment capacity is foreseen.
The project investments are heavily focused on increasing energy efficiency and bringing up to norms out of date school facilities.
The project includes new buildings, extensions and renovation of existing primary and secondary schools. The Directive 2011/92/EC does not specifically mention the need for an Environmental Impact Assessment (EIA) for buildings related to education, but it may be that some sub-projects can be regarded as urban renewal projects and might require an EIA (Annex II of the European Directive). This will be examined during the appraisal.
The procedures for tendering and procurement used by the promoter must comply with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC). The procedures will be assessed during the appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.