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ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

Signature(s)

Montant
60 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 60 000 000 €
Éducation : 60 000 000 €
Date(s) de signature
15/12/2017 : 60 000 000 €
Autres liens
Related public register
15/05/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS
Communiqués associés
Pays-Bas : la BEI soutient les constructions durables de l’association OMO

Fiche récapitulative

Date de publication
17 décembre 2018
Statut
Référence
Signé | 15/12/2017
20160199
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS
ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 60 million
EUR 159 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project finances the new build of four schools campuses and the reconstruction, renovation and/or extension of six existing schools. All are secondary schools located in the Dutch province of Noord Brabant. All new schools replace facilities that are no longer fit for purpose. Consolidation will occur as the result of school mergers. No increase in overall enrolment capacity is foreseen.

The project investments are heavily focused on increasing energy efficiency and bringing up to norms out of date school facilities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project includes new buildings, extensions and renovation of existing primary and secondary schools. The Directive 2011/92/EC does not specifically mention the need for an Environmental Impact Assessment (EIA) for buildings related to education, but it may be that some sub-projects can be regarded as urban renewal projects and might require an EIA (Annex II of the European Directive). This will be examined during the appraisal.

The procedures for tendering and procurement used by the promoter must comply with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC). The procedures will be assessed during the appraisal.

Documents liés
15/05/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS
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Communiqués associés
Pays-Bas : la BEI soutient les constructions durables de l’association OMO

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS
Date de publication
15 May 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65154477
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160199
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
227931182
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160199
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
15/05/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS
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ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS
Fiche technique
ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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