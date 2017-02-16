Fiche récapitulative
The project is a loan to the Medical Credit Fund (MCF), a fund that provides debt financing to healthcare providers and companies providing support services to the health sector in Sub-Saharan Africa. The fund's mission is to improve access to quality healthcare in Sub-Saharan Africa, especially for underserved populations.
MCF will provide loans or partial guarantees to partner financial institutions and other intermediaries (such as non-bank financial institutions, leasing companies or supply chain partners), to on-lend as senior secured and partially secured loans and supply chain financing to the benefit of private companies across the healthcare value chain, including primary healthcare providers, networks of clinics and health facilities, and companies providing support services to the health sector (e.g. equipment maintenance, health worker training institutes, etc.). Loans will be accompanied with technical assistance to improve end-borrowers' business performance and quality of operations and/or to support MCF's financial partners in developing their healthcare lending activities. Access to healthcare services in Sub-Saharan Africa is generally scarce due to lack of infrastructure, low quality existing facilities and scarcity of medical staff of all types. About half of the healthcare services is provided by private actors. The private healthcare sector is highly fragmented and in majority composed of small and medium-sized enterprises (SMEs) with limited access to financing due to their lack of banking history and/or collateral and to the high investment risk and limited profitability conventionally associated with the health sector. MCF will therefore contribute to increased availability and quality of healthcare service (through financing of private hospitals, clinics and other healthcare providers), healthcare equipment and medical supplies, and healthcare support services.
MCF's operational guidelines include environmental and social guidelines that are in line with the EIB policies. Individual projects will benefit from individual approaches, depending on the size and area of intervention.
MCF will be required to ensure that implementation of the underlying projects is done in accordance with procurement rules acceptable to the EIB.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.