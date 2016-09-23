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WHEATLEY - ENERGY EFFICIENT HOUSING IN SCOTLAND

Signature(s)

Montant
209 726 788,35 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 209 726 788,35 €
Aménagement urbain : 94 377 054,76 €
Industrie : 115 349 733,59 €
Date(s) de signature
13/06/2018 : 94 377 054,76 €
13/06/2018 : 115 349 733,59 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
23 septembre 2016
Statut
Référence
Signé | 13/06/2018
20160158
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WHEATLEY - HOUSING IN SCOTLAND
WHEATLEY GROUP
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 185 million (EUR 216 million)
GBP 400 million (EUR 467 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of investments in the regeneration of Wheatley Group's existing social housing stock to meet Scottish and EU energy efficiency targets and investments in new energy efficient social housing to meet Scottish demand for social and affordable housing as well as housing and integration support for refugees in Scotland.

The Project comprises the financing of: (a) the retrofitting of existing social housing stock to meet Scottish and EU energy efficiency standards; (b) the construction of new low-carbon social housing; and (c) the provision of housing and integration for refugees.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal: EU EIA Directive 2011/92/EU, amended by Directive 2014/52/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. The status of any environmental studies and public consultations related to the urban renewal, upgrading and construction investments will be reviewed during project appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WHEATLEY - ENERGY EFFICIENT HOUSING IN SCOTLAND
Date de publication
10 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69146432
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160158
Secteur(s)
Industrie
Aménagement urbain
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - WHEATLEY - ENERGY EFFICIENT HOUSING IN SCOTLAND
Date de publication
28 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
255600096
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20160158
Secteur(s)
Industrie
Aménagement urbain
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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