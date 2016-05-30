Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

WACKER CHEMIE RDI

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 200 000 000 €
Industrie : 200 000 000 €
Date(s) de signature
14/10/2016 : 200 000 000 €
Autres liens
Related public register
12/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WACKER CHEMIE RDI
Related public register
06/04/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - WACKER CHEMIE RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
30 mai 2016
Statut
Référence
Signé | 20/10/2016
20160153
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WACKER CHEMIE AG RDI
WACKER CHEMIE AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 450 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of Wacker Chemie AG's investments in research and development (R&D) related to chemical products (silicons, polymers, biosolutions, basic research and application technology)

The project will contribute to the promoter's research and development work, focusing on 12 key strategic projects in the fields of renewable energy, biotechnology, construction applications, and closed-loop production processes.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project consists of R&D activities that are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (amended by 2014/52/EU) and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. The project would therefore not require an EIA. However, the Bank's services will review during the project appraisal all the project-related environmental details.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement.

Documents liés
12/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WACKER CHEMIE RDI
06/04/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - WACKER CHEMIE RDI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WACKER CHEMIE RDI
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67652138
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160153
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WACKER CHEMIE RDI
Date de publication
6 Apr 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
153558068
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160153
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
12/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WACKER CHEMIE RDI
Related public register
06/04/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - WACKER CHEMIE RDI
Autres liens
Fiche récapitulative
WACKER CHEMIE AG RDI
Fiche technique
WACKER CHEMIE RDI

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes