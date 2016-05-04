Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

TOSCANA ENERGIA GAS NETWORK & METERING

Signature(s)

Montant
90 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 90 000 000 €
Énergie : 90 000 000 €
Date(s) de signature
27/07/2016 : 90 000 000 €
Autres liens
Related public register
22/11/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TOSCANA ENERGIA GAS NETWORK & METERING
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - TOSCANA ENERGIA GAS NETWORK & METERING

Fiche récapitulative

Date de publication
4 mai 2016
Statut
Référence
Signé | 27/07/2016
20160140
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TOSCANA ENERGIA GAS NETWORK & METERING
TOSCANA ENERGIA SPA, TOSCANA ENERGIA SPA, a local multi-utility group in charge of the management and operation of the gas distribution and production of electricity from renewable sources.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million
EUR 140 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Replacement, upgrading and extension of the promoter's gas distribution network and installation of smart metering systems throughout the network, largely located in the Tuscany region

The project should increase network and community safety, improving reliability and reducing the occurrence of leakages. The installation of smart meters will allow easier access to real-time consumption data, thus potentially enabling better demand management and efficiency gains in network management.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

It is not considered likely that any of the investments will require environmental impact assessments, but this will be reviewed during appraisal.

The promoter is required to tender works, supplies and services contracts following the procurement rules of relevant national and EU legislation, as defined by Directive 2004/17/EC, including publication in the Official Journal of the EU where appropriate.

Documents liés
22/11/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TOSCANA ENERGIA GAS NETWORK & METERING
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - TOSCANA ENERGIA GAS NETWORK & METERING

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TOSCANA ENERGIA GAS NETWORK & METERING
Date de publication
22 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66784338
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160140
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TOSCANA ENERGIA GAS NETWORK & METERING
Date de publication
23 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
152433803
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160140
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
22/11/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TOSCANA ENERGIA GAS NETWORK & METERING
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - TOSCANA ENERGIA GAS NETWORK & METERING
Autres liens
Fiche récapitulative
TOSCANA ENERGIA GAS NETWORK & METERING
Fiche technique
TOSCANA ENERGIA GAS NETWORK & METERING

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes