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CZ INITIATIVE FOR ENERGY EFFICIENCY & OTHER PRIO

Signature(s)

Montant
49 999 999,97 €
Pays
Secteur(s)
Czechia : 49 999 999,97 €
Lignes de crédit : 49 999 999,97 €
Date(s) de signature
3/03/2017 : 24 999 999,97 €
3/03/2017 : 25 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
10 octobre 2016
Statut
Référence
Signé | 03/03/2017
20160131
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CZ INITIATIVE FOR ENERGY EFFICIENCY & OTHER PRIORITIES
CESKA SPORITELNA AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 140 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Unfunded risk-sharing structure to enhance lending capacity of Ceska Sporitelna in favour of mid-caps (but not excluding other eligible corporates) in order to accelerate the pace of underlying investments in some key priority areas (such as energy, energy efficiency, research, development and innovation (RDI)) and others, such as agriculture. The operation will be structured as linked (new portfolio risk sharing).

The operation is designed to accelerate lending towards eligible corporates, primarily focusing on renewable energy and energy efficiency. The transaction will be structured as a linked guarantee issued by the EIB in favour of Ceska sporitelna, on a loan-by-loan basis. The guarantee will allow Ceska sporitelna to increase its risk-taking capacity to build a portfolio of new financing targeting energy, energy efficiency and other priorities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The guaranteed loans shall comply with EU policies, in particular in the fields of environment and public procurement.

The guaranteed loans shall comply with EU policies, in particular in the fields of environment and public procurement.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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