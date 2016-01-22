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ZACHODNIOPOMORSKIE REGIONAL FRAMEWORK II

Signature(s)

Montant
58 772 362,88 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 58 772 362,88 €
Infrastructure composite : 24 684 392,41 €
Transports : 34 087 970,47 €
Date(s) de signature
7/05/2018 : 24 684 392,41 €
7/05/2018 : 34 087 970,47 €
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Related public register
01/03/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ZACHODNIOPOMORSKIE REGIONAL FRAMEWORK II
Projet apparenté
POLAND REGIONAL INFRASTRUCTURE PROGRAMME

Fiche récapitulative

Date de publication
5 décembre 2017
Statut
Référence
Signé | 07/05/2018
20160122
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ZACHODNIOPOMORSKIE REGIONAL FRAMEWORK II
WOJEWODZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 250 million (EUR 60 million)
PLN 800 million (EUR 192 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation, structured as a framework loan, will support priority schemes in road safety improvements, sustainable mobility, culture, health and public buildings, included in the current investment programme of the Zachodniopomorskie region in Poland. The loan will be signed under the 2017-0081 Poland Regional Infrastructure Programme.

The programme will contribute to the implementation of the West Pomeranian Regional Development Strategy (looking towards 2020) and will thus help to achieve the objectives of improving accessibility and transport system in the region, preserving the cultural heritage and enhancing quality of life of inhabitants through upgrading of urban infrastructure. The majority of investments are due to be implemented within the framework of the Regional Operational Programme of West Pomeranian Voivodeship 2014-2020.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

With the appropriate conditions in place, the project is acceptable for financing in environmental and social terms.

The promoter is subject to the public procurement regime. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Documents liés
01/03/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ZACHODNIOPOMORSKIE REGIONAL FRAMEWORK II
Projets associés
Projet apparenté
POLAND REGIONAL INFRASTRUCTURE PROGRAMME

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ZACHODNIOPOMORSKIE REGIONAL FRAMEWORK II
Date de publication
1 Mar 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78113126
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160122
Secteur(s)
Infrastructure composite
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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01/03/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ZACHODNIOPOMORSKIE REGIONAL FRAMEWORK II
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ZACHODNIOPOMORSKIE REGIONAL FRAMEWORK II
Fiche technique
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Projet apparenté
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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