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CALVIN SMARTMETER ROLL-OUT

Signature(s)

Montant
51 891 143,92 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 51 891 143,92 €
Énergie : 51 891 143,92 €
Date(s) de signature
8/06/2016 : 51 891 143,92 €
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15/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CALVIN SMARTMETER ROLL-OUT

Fiche récapitulative

Date de publication
19 mai 2016
Statut
Référence
Signé | 08/06/2016
20160114
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CALVIN SMARTMETER PROGRAMME
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 40 million (EUR 53 million)
GBP 1665 million (EUR 2174 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Framework facility to support the roll-out of portfolios of smart gas and electricity meters for a number of energy suppliers in Great Britain.

The installation of smart meters and the development of remote control capabilities will allow remote readings, near real-time consumption information and better management of the network. The project aims at improving efficiency of the gas and electricity distribution systems as well as customer information and awareness.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project comprises the installation of smart meters. Based on technical characteristics of the project it is unlikely that environmental impact assessment (EIA) will be required. The main potential impact on the environment is from the disposal of the old meters.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Commentaires

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Documents liés
15/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CALVIN SMARTMETER ROLL-OUT
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CALVIN SMARTMETER ROLL-OUT
Date de publication
15 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67713848
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160114
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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15/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CALVIN SMARTMETER ROLL-OUT
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Fiche récapitulative
CALVIN SMARTMETER PROGRAMME
Fiche technique
CALVIN SMARTMETER ROLL-OUT

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