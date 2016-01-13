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GUARANTEE FOR ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT

Signature(s)

Montant
143 111 209,95 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 143 111 209,95 €
Lignes de crédit : 143 111 209,95 €
Date(s) de signature
2/06/2017 : 143 111 209,95 €
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Espagne : le Groupe BEI et BBVA unissent leurs forces pour faciliter l’accès des PME espagnoles aux financements dans le cadre du plan Juncker

Fiche récapitulative

Date de publication
5 avril 2016
Statut
Référence
Signé | 01/07/2017
20160113
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GUARANTEE FOR ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 130 million
EUR 260 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

A capital relief transaction in form of a joint EIB-EIF effort to extend a guarantee to a mezzanine tranche on a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) granular small and medium-sized enterprise (SME) portfolio in order to support new lending to SMEs and mid-caps in Spain

The proposed operation will support BBVA Group new lending to SMEs and mid-caps in Spain.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will require that projects financed under this operation comply with applicable domestic and EU legislation, as appropriate.

The Bank will require that projects financed under this operation comply with applicable domestic and EU legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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