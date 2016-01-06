Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

MALAWI NRWB WATER EFFICIENCY PROJECT

Signature(s)

Montant
24 600 000 €
Pays
Secteur(s)
Malawi : 24 600 000 €
Eau, assainissement : 24 600 000 €
Date(s) de signature
4/07/2017 : 24 600 000 €
Autres liens
Related public register
10/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MALAWI NRWB WATER EFFICIENCY PROJECT
Related public register
02/12/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI NRWB WATER EFFICIENCY PROJECT - Environmental and Social Impact Assessment for Lunyangwa Dam Rising
Related public register
02/12/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI NRWB WATER EFFICIENCY PROJECT - Environmental and Social Impact Assessment for two river intakes on Lunyangwa River
Communiqués associés
Malawi : la BEI renforce son soutien aux infrastructures liées à l’eau

Fiche récapitulative

Date de publication
12 août 2016
Statut
Référence
Signé | 04/07/2017
20160106
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MALAWI NWB WATER EFFICIENCY PROJECT
NORTHERN REGION WATER BOARD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 25 million
EUR 60 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Investment programme to optimise available water resources to bridge the gap in water demand for specific areas in northern Malawi in the short-medium term.

The objective of the project is to ensure a reliable water supply, primarily for the populations of Mzuzu and Ekwendeni areas in the northern region of Malawi. The project's main components consist of upgrading and extending the water distribution system, upgrading of water treatment works, reduction of leakages, improving network management and water supply to low income areas. Certain designs are also expected to be carried out for the medium-long term projects including in particular a significant new water supply dam on the Lambilambi river.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investment components are largely confined to replacement of existing pipes and extension of water-treatment facilities. Therefore the operation is unlikely to result in any significant negative social or environmental impacts. The possible exception is the proposed raising of the existing Lunyangwa Dam by approximately 1m which would require an environmental impact assessment to be carried out.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Documents liés
10/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MALAWI NRWB WATER EFFICIENCY PROJECT
02/12/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI NRWB WATER EFFICIENCY PROJECT - Environmental and Social Impact Assessment for Lunyangwa Dam Rising
02/12/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI NRWB WATER EFFICIENCY PROJECT - Environmental and Social Impact Assessment for two river intakes on Lunyangwa River
Autres liens
Communiqués associés
Malawi : la BEI renforce son soutien aux infrastructures liées à l’eau

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MALAWI NRWB WATER EFFICIENCY PROJECT
Date de publication
10 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66453534
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160106
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Malawi
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI NRWB WATER EFFICIENCY PROJECT - Environmental and Social Impact Assessment for Lunyangwa Dam Rising
Date de publication
2 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123952467
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160106
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Malawi
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI NRWB WATER EFFICIENCY PROJECT - Environmental and Social Impact Assessment for two river intakes on Lunyangwa River
Date de publication
2 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123948698
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160106
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Malawi
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
10/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MALAWI NRWB WATER EFFICIENCY PROJECT
Related public register
02/12/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI NRWB WATER EFFICIENCY PROJECT - Environmental and Social Impact Assessment for Lunyangwa Dam Rising
Related public register
02/12/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI NRWB WATER EFFICIENCY PROJECT - Environmental and Social Impact Assessment for two river intakes on Lunyangwa River
Autres liens
Fiche récapitulative
MALAWI NWB WATER EFFICIENCY PROJECT
Fiche technique
MALAWI NRWB WATER EFFICIENCY PROJECT
Communiqués associés
Malawi : la BEI renforce son soutien aux infrastructures liées à l’eau

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Malawi : la BEI renforce son soutien aux infrastructures liées à l’eau
Autres liens
Related public register
10/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MALAWI NRWB WATER EFFICIENCY PROJECT
Related public register
02/12/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI NRWB WATER EFFICIENCY PROJECT - Environmental and Social Impact Assessment for Lunyangwa Dam Rising
Related public register
02/12/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI NRWB WATER EFFICIENCY PROJECT - Environmental and Social Impact Assessment for two river intakes on Lunyangwa River

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes