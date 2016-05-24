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RECYCLED PAPER CIRCULAR ECONOMY SPAIN

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 70 000 000 €
Industrie : 70 000 000 €
Date(s) de signature
1/12/2016 : 70 000 000 €
Autres liens
Related public register
20/10/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RECYCLED PAPER CIRCULAR ECONOMY SPAIN
Related public register
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - RECYCLED PAPER CIRCULAR ECONOMY SPAIN

Fiche récapitulative

Date de publication
24 mai 2016
Statut
Référence
Signé | 03/12/2016
20160096
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RECYCLED PAPER CIRCULAR ECONOMY SPAIN
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 80 million
EUR 170 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the Promoter's investments in the El Burgo de Ebro plant (Spain).

The project foresees the production of new containerboard grades.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

By virtue of its technical characteristics, the project will be under the provisions of Annex II EIA Directive 2011/92/EU (and its amending Directives). The status and details of the EIA and IED authorization procedures as well as other relevant environmental and occupational health and safety (OHS) "acquis" will be assessed at appraisal.

The Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation.

Documents liés
20/10/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RECYCLED PAPER CIRCULAR ECONOMY SPAIN
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - RECYCLED PAPER CIRCULAR ECONOMY SPAIN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RECYCLED PAPER CIRCULAR ECONOMY SPAIN
Date de publication
20 Oct 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66858656
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160096
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - RECYCLED PAPER CIRCULAR ECONOMY SPAIN
Date de publication
9 Jan 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130208540
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160096
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
20/10/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RECYCLED PAPER CIRCULAR ECONOMY SPAIN
Related public register
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - RECYCLED PAPER CIRCULAR ECONOMY SPAIN
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Fiche récapitulative
RECYCLED PAPER CIRCULAR ECONOMY SPAIN
Fiche technique
RECYCLED PAPER CIRCULAR ECONOMY SPAIN

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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