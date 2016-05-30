Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

PRZEWOZY REGIONALNE ROLLING STOCK MODERNISATION

Signature(s)

Montant
45 248 868,78 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 45 248 868,78 €
Transports : 45 248 868,78 €
Date(s) de signature
16/12/2016 : 45 248 868,78 €
Autres liens
Related public register
13/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PRZEWOZY REGIONALNE ROLLING STOCK MODERNISATION

Fiche récapitulative

Date de publication
30 mai 2016
Statut
Référence
Signé | 16/12/2016
20160083
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PRZEWOZY REGIONALNE ROLLING STOCK MODERNISATION
PRZEWOZY REGIONALNE SP ZOO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 200 million (EUR 46 million)
PLN 472 million (EUR 108 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Purchase of new and modernisation of existing rolling stock for Przewozy Regionalne, a regional rail passenger operator

The project will increase the quality of the passenger transport services provided by the promoter, and thereby will promote sustainable transport solutions in line with EU objectives. Furthermore, the rolling stock will provide services predominantly to convergence regions (mainly eastern and northern Poland), and thereby facilitate regional development.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Neither rehabilitation nor manufacture of rail rolling stock falls within the scope of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU; therefore no EIA is required. Compliance of associated facilities, in particular of any new depot or expansion of existing depots, if any, with EU directives on the environment will be analysed during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
13/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PRZEWOZY REGIONALNE ROLLING STOCK MODERNISATION

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PRZEWOZY REGIONALNE ROLLING STOCK MODERNISATION
Date de publication
13 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68942127
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160083
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
13/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PRZEWOZY REGIONALNE ROLLING STOCK MODERNISATION
Autres liens
Fiche récapitulative
PRZEWOZY REGIONALNE ROLLING STOCK MODERNISATION
Fiche technique
PRZEWOZY REGIONALNE ROLLING STOCK MODERNISATION

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes