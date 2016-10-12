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ITALGAS GAS SMART METERING

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 300 000 000 €
Énergie : 300 000 000 €
Date(s) de signature
29/11/2016 : 300 000 000 €
Autres liens
Related public register
23/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ITALGAS GAS SMART METERING
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ITALGAS GAS SMART METERING

Fiche récapitulative

Date de publication
12 octobre 2016
Statut
Référence
Signé | 01/12/2016
20160055
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ITALGAS GAS SMART METERING
ITALGAS SOCIETA ITALIANA PER IL GAS SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
EUR 620 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

2017-2020 roll-out of gas smart meters

The project aims to improve efficiency of the gas distribution system as well as to increase customer information and awareness. The project will allow remote reading and more frequent consumption information, with a potential positive impact on the operation of the networks.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Based on their technical characteristics, the installation of smart meters and their operational systems do not require environmental impact assessments. The main environmental considerations expected to arise relate to issues around the handling, disposal and storage of large volumes of old gas meters. During appraisal, the promoter's environmental, health and safety procedures will be assessed to determine that they are acceptable and in line with Bank environmental and social (E&S) requirements.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with public procurement rules as defined in the relevant applicable EU procurement legislation.

Documents liés
23/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ITALGAS GAS SMART METERING
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ITALGAS GAS SMART METERING

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ITALGAS GAS SMART METERING
Date de publication
23 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68174589
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160055
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ITALGAS GAS SMART METERING
Date de publication
23 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
149865148
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160055
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
23/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ITALGAS GAS SMART METERING
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ITALGAS GAS SMART METERING
Autres liens
Fiche récapitulative
ITALGAS GAS SMART METERING
Fiche technique
ITALGAS GAS SMART METERING

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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