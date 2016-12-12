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PPCR FRAMEWORK LOAN FOR RENEWABLE INVESTMENTS

Signature(s)

Montant
85 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 85 000 000 €
Énergie : 85 000 000 €
Date(s) de signature
20/12/2017 : 85 000 000 €
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16/12/2016 - Résumé non technique - PPCR FRAMEWORK LOAN FOR RENEWABLE INVESTMENTS - Link to Promoter's website for the NTS
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03/11/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PPCR FRAMEWORK LOAN FOR RENEWABLE INVESTMENTS
Communiqués associés
Grèce : la BEI soutient les énergies renouvelables dans les îles grecques

Fiche récapitulative

Date de publication
12 décembre 2016
Statut
Référence
Signé | 20/12/2017
20160042
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FRAMEWORK LOAN FOR RENEWABLE INVESTMENTS
PPC RENEWABLES SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 85 million
EUR 114 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Multi-component investment programme comprising several sub-projects of (i) wind farms as well as (ii) small hydropower plants geographically dispersed throughout mainland Greece and the islands

The main purpose of the project is to increase energy generation in Greece through the development of renewable energy sources (onshore wind plants and small hydropower plants).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

In accordance with the Bank's policy to ensure that sub-projects comply with the EU acquis, in particular in the field of the environment, the Bank will require PPCR, the promoter, to take all the requisite measures to ensure that the environmental procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances comply with relevant EU legislation and applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU or 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - PPCR FRAMEWORK LOAN FOR RENEWABLE INVESTMENTS - Link to Promoter's website for the NTS
Date de publication
16 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72611452
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20160042
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PPCR FRAMEWORK LOAN FOR RENEWABLE INVESTMENTS
Date de publication
3 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
73947835
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160042
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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