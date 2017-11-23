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HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES

Signature(s)

Montant
110 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 110 000 000 €
Déchets solides : 110 000 000 €
Date(s) de signature
23/01/2018 : 110 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
23 novembre 2017
Statut
Référence
Signé | 23/01/2018
20160029
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES
HERA SPA,HERAMBIENTE SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 110 million
EUR 227 million
Lieu
Secteur(s)
  • Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project consists of investments in waste collection, treatment and disposal activities.

The project aims at achieving the objectives as per EU Directives, which govern the waste management sector in member states. It will contribute to further diversion of biodegradable waste going to landfills and is expected to contribute to meeting the respective regions' targets for diversion of waste from landfills, as well as to increase recycling of materials and energy recovery from residual waste, in line with the requirements of the Landfill Directive 1999/31/EC and Waste Framework Directive 2008/98/EC. The project also aims at recovering secondary raw materials in order to reach a better recycling rate within the catchment area, in line with Circular Economy principles. In addition, the project will contribute to achieving climate change objectives by reducing direct greenhouse gas emissions from waste, and by substituting energy generated from fossil origin.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

By virtue of its technical characteristics, some of the sub-projects might be subject to a mandatory Environmental Impact Assessment (EIA). The Bank's services will verify the environmental aspects during the project's due diligence. Overall, the investments are expected to have a positive net environmental and social impact, considering their contribution to increasing materials and energy recovery from waste, and to decrease the environmental and climate change impact from current facilities and operations. The investments will contribute to compliance with the Waste Framework Directive 2008/98/EC and the Landfill Directive 99/31/EC.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/23/EU and/or 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required. The promoter most commonly uses a qualification system for works, goods and services to create centralised tender lists and award framework contracts to qualified bidders.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES
Date de publication
27 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75004496
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160029
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES - Finale Emilia (Moderna) - Link to EIA report
Date de publication
23 Aug 2023
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
176715696
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160029
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES - Imola (Bologna) - Replacement of storage tanks - Link to EIA report
Date de publication
23 Aug 2023
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
176718054
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160029
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES - Alimpet PET line - Studio di Impatto Ambientale - Quadro Ambientale parte 1
Date de publication
23 Aug 2023
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
175161970
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160029
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES - Alimpet PET line - Studio di Impatto Ambientale - Quadro Ambientale parte 2
Date de publication
23 Aug 2023
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
175178148
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160029
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES - Trieste - Link to EIA report
Date de publication
23 Aug 2023
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
176702323
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160029
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES - Adjustment of Tremonti - Studio di Impatto Ambientale - Piano Ripristino Ambientale
Date de publication
23 Aug 2023
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
175168439
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160029
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES - Adjustment of Tremonti - Studio di Impatto Ambientale - Sintesi non Tecnica
Date de publication
23 Aug 2023
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
175160128
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160029
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES - Adjustment of Tremonti - Studio di Impatto Ambientale - Quadro Programmatico
Date de publication
23 Aug 2023
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
175146270
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160029
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES - Imola (Bologna) - new biogas engines - Link to EIA report
Date de publication
23 Aug 2023
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
176694031
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160029
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES - Adjustment of Tremonti - Studio di Impatto Ambientale - Quadro Progettuale
Date de publication
23 Aug 2023
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
175189419
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160029
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES - Alimpet PET line - Studio di Impatto Ambientale - Sintesi Non Tecnica
Date de publication
23 Aug 2023
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
175195337
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160029
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES - Saint'Agata (Bologna) - Link to EIA report
Date de publication
23 Aug 2023
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
176702696
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160029
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES - Alimpet PET line - Studio di Impatto Ambientale - Quandro Progettuale
Date de publication
23 Aug 2023
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
175192232
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160029
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES - Adjustment of Tremonti - Studio di Impatto Ambientale - Quadro Ambientale
Date de publication
23 Aug 2023
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
175188659
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160029
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES - Rimini & Moderna - Link to EIA report
Date de publication
23 Aug 2023
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
176709971
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160029
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES
Date de publication
31 Oct 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
169928850
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160029
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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