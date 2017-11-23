HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES

The project aims at achieving the objectives as per EU Directives, which govern the waste management sector in member states. It will contribute to further diversion of biodegradable waste going to landfills and is expected to contribute to meeting the respective regions' targets for diversion of waste from landfills, as well as to increase recycling of materials and energy recovery from residual waste, in line with the requirements of the Landfill Directive 1999/31/EC and Waste Framework Directive 2008/98/EC. The project also aims at recovering secondary raw materials in order to reach a better recycling rate within the catchment area, in line with Circular Economy principles. In addition, the project will contribute to achieving climate change objectives by reducing direct greenhouse gas emissions from waste, and by substituting energy generated from fossil origin.