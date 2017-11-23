HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES

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Fiche récapitulative
- Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
The project consists of investments in waste collection, treatment and disposal activities.
The project aims at achieving the objectives as per EU Directives, which govern the waste management sector in member states. It will contribute to further diversion of biodegradable waste going to landfills and is expected to contribute to meeting the respective regions' targets for diversion of waste from landfills, as well as to increase recycling of materials and energy recovery from residual waste, in line with the requirements of the Landfill Directive 1999/31/EC and Waste Framework Directive 2008/98/EC. The project also aims at recovering secondary raw materials in order to reach a better recycling rate within the catchment area, in line with Circular Economy principles. In addition, the project will contribute to achieving climate change objectives by reducing direct greenhouse gas emissions from waste, and by substituting energy generated from fossil origin.
By virtue of its technical characteristics, some of the sub-projects might be subject to a mandatory Environmental Impact Assessment (EIA). The Bank's services will verify the environmental aspects during the project's due diligence. Overall, the investments are expected to have a positive net environmental and social impact, considering their contribution to increasing materials and energy recovery from waste, and to decrease the environmental and climate change impact from current facilities and operations. The investments will contribute to compliance with the Waste Framework Directive 2008/98/EC and the Landfill Directive 99/31/EC.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/23/EU and/or 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required. The promoter most commonly uses a qualification system for works, goods and services to create centralised tender lists and award framework contracts to qualified bidders.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.