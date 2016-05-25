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DEUTSCHE TELEKOM MOBILE BROADBAND

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 500 000 000 €
Télécom : 500 000 000 €
Date(s) de signature
27/06/2016 : 500 000 000 €
Autres liens
Related public register
07/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DEUTSCHE TELEKOM MOBILE BROADBAND
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - DEUTSCHE TELEKOM MOBILE BROADBAND

Fiche récapitulative

Date de publication
25 mai 2016
Statut
Référence
Signé | 27/06/2016
20160025
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DEUTSCHE TELEKOM MOBILE BROADBAND
DEUTSCHE TELEKOM AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns investments in the expansion and modernisation of the promoter's mobile 3G/4G broadband network. The objective is to create a more competitive network with increased network coverage and more capacity for a wider provision of advanced mobile data services in Germany. The operation will be implemented in the years 2016 to 2017.

After the project implementation the promoter will be able to provide 4G-based services on a very wide network footprint; the network should be also strong enough to cope with the expected high network growth. Telecommunications has the widely reported direct and indirect effect of increasing growth and creating high-quality, innovation-based employment.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The installation of mobile telecommunication networks does not fall under either Annex I or II of Directive 2011/92/EU as amended, and is therefore not subject to mandatory environmental impact assessment. There is no particular negative residual environmental impact expected.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Therefore it is not covered by EU directives on procurement.

Documents liés
07/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DEUTSCHE TELEKOM MOBILE BROADBAND
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - DEUTSCHE TELEKOM MOBILE BROADBAND

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DEUTSCHE TELEKOM MOBILE BROADBAND
Date de publication
7 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67569001
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160025
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - DEUTSCHE TELEKOM MOBILE BROADBAND
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88619022
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160025
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
07/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DEUTSCHE TELEKOM MOBILE BROADBAND
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - DEUTSCHE TELEKOM MOBILE BROADBAND
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Fiche récapitulative
DEUTSCHE TELEKOM MOBILE BROADBAND
Fiche technique
DEUTSCHE TELEKOM MOBILE BROADBAND

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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