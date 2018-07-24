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SEA AEROPORTI DI MILANO IV

Signature(s)

Montant
130 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 130 000 000 €
Transports : 130 000 000 €
Date(s) de signature
8/03/2019 : 130 000 000 €
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16/01/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SEA AEROPORTI DI MILANO IV
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23/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - SEA AEROPORTI DI MILANO IV - to Milano Linate Airport - 2030 Master Plan

Fiche récapitulative

Date de publication
24 juillet 2018
Statut
Référence
Signé | 08/03/2019
20160023
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SEA AEROPORTI DI MILANO IV
ESERCIZI AEROPORTUALI SEA SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 130 million
EUR 268 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project mainly comprises investments included in the first and second phases of the Milano-Linate Airport 2015-2030 Master Plan, to restore the airport's level of service, improve commercial performance, enhance safety and security and improve the environmental management of the facilities. It also includes safety and security investments in the Milano-Malpensa airport.

The project will improve operational resilience and passenger service standards. It will also increase the level of security and safety compliance to European standards in both Linate and Malpensa airports.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

A project of this type would normally be classified under Annex II of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, meaning that the competent authority makes the decision as to whether a formal EIA is required or not. The majority of the project components are included in the "Aeroporto Di Milano Linate Masterplan 2015-2030" which is currently undergoing an Environmental Impact Assessment process. The key aspects of the EIA process, including the main impacts and mitigation measures, and alignment with other National and EU environmental legislation, including EU Directive on Energy Performance of Buildings 2010/31/EU, will be reviewed during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SEA AEROPORTI DI MILANO IV
Date de publication
16 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87288625
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160023
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SEA AEROPORTI DI MILANO IV - to Milano Linate Airport - 2030 Master Plan
Date de publication
23 Jan 2019
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90385698
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160023
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
SEA AEROPORTI DI MILANO IV
Fiche technique
SEA AEROPORTI DI MILANO IV

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