SEA AEROPORTI DI MILANO IV

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The project mainly comprises investments included in the first and second phases of the Milano-Linate Airport 2015-2030 Master Plan, to restore the airport's level of service, improve commercial performance, enhance safety and security and improve the environmental management of the facilities. It also includes safety and security investments in the Milano-Malpensa airport.
The project will improve operational resilience and passenger service standards. It will also increase the level of security and safety compliance to European standards in both Linate and Malpensa airports.
A project of this type would normally be classified under Annex II of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, meaning that the competent authority makes the decision as to whether a formal EIA is required or not. The majority of the project components are included in the "Aeroporto Di Milano Linate Masterplan 2015-2030" which is currently undergoing an Environmental Impact Assessment process. The key aspects of the EIA process, including the main impacts and mitigation measures, and alignment with other National and EU environmental legislation, including EU Directive on Energy Performance of Buildings 2010/31/EU, will be reviewed during the appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
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Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.