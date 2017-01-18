UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE DE FES (UEMF)

A project with similar characteristics within the EU would be classified under Annex II of Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, thus requiring a decision by the competent authority as to whether or not a formal environmental impact assessment (EIA) process is required. In an EU member state, universities specifically mentioned in the EIA Directive would not normally require an EIA. However, the projects could be covered by Annex II of the directive in relation to urban development and thus be subject to an EIA. The need for environmental studies and assessment has been reviewed during the appraisal process. The promoter has provided the EIB with the non-technical summary of the EIA carried out at building permit stage.