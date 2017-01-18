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UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE DE FES (UEMF)

Signature(s)

Montant (.*)
83 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 83 500 000 €
Services : 20 040 000 €
Éducation : 63 460 000 €
Date(s) de signature
3/10/2018 : 3 240 000 €
3/10/2018 : 10 260 000 €
7/07/2017 : 16 800 000 €
7/07/2017 : 53 200 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 10 260 000 € fourni par NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM ,a 3 240 000 € Investment Grants fourni par NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM
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25/03/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE DE FES (UEMF)
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25/03/2017 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE DE FES (UEMF) - Rapport d'Etude d'Impact
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Fiche récapitulative

Date de publication
18 janvier 2017
Statut
Référence
Signé | 07/07/2017
20160017
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE DE FES (UEMF)
PRIVATE ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 97 million
EUR 186 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the construction of an eco-campus in Fez, with research facilities and equipment, teaching facilities, a student residency and sport facilities.

This new institution is co-developed with several European academic partners in order to offer training up to European standards, degrees certified for the European market, conduct high quality research and create cultural and economic bridges between the two shores of the Mediterranean Sea.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

A project with similar characteristics within the EU would be classified under Annex II of Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, thus requiring a decision by the competent authority as to whether or not a formal environmental impact assessment (EIA) process is required. In an EU member state, universities specifically mentioned in the EIA Directive would not normally require an EIA. However, the projects could be covered by Annex II of the directive in relation to urban development and thus be subject to an EIA. The need for environmental studies and assessment has been reviewed during the appraisal process. The promoter has provided the EIB with the non-technical summary of the EIA carried out at building permit stage.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE DE FES (UEMF)
Date de publication
25 Mar 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69276352
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160017
Secteur(s)
Services
Éducation
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE DE FES (UEMF) - Rapport d'Etude d'Impact
Date de publication
25 Mar 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72813364
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160017
Secteur(s)
Services
Éducation
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE DE FES (UEMF) - Rapport Environnemental - Construction du Campus
Date de publication
25 Mar 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74616102
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160017
Secteur(s)
Services
Éducation
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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The European Investment Bank granted a EUR 70 million loan to the EuroMed University of Fes. The loan will finance the construction of the eco-campus, including the teaching and research premises, the sports area, the library and other facilities and equipment.
EuroMed University of Fes (UEMF)
Photographe: Nicholas Lapite
©EIB
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Photographe: Nicholas Lapite
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Photographe: Nicholas Lapite
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Photographe: Nicholas Lapite
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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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