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HYPO VORARLBERG MEZZANINE ABS FOR EE & NZEB

Signature(s)

Montant
68 165 667 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 68 165 667 €
Énergie : 3 408 283,35 €
Industrie : 64 757 383,65 €
Date(s) de signature
15/12/2017 : 3 408 283,35 €
15/12/2017 : 64 757 383,65 €
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Related public register
22/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HYPO VORARLBERG MEZZANINE ABS FOR EE & NZEB
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - HYPO VORARLBERG MEZZANINE ABS FOR EE & NZEB

Fiche récapitulative

Date de publication
28 janvier 2021
Statut
Référence
Signé | 15/12/2017
20160006
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HYPO VORARLBERG MEZZANINE ABS FOR EE & NZEB
HYPO VORARLBERG BANK AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 68 million
EUR 200 million
Lieu
Secteur(s)
  • Industrie - Construction
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

A joint EIB / EIF operation, in the form of a guarantee to a mezzanine tranche on a Hypo Vorarlberg granular small and medium-sized enterprise (SME) portfolio, aimed at supporting the financing of loans targeting energy efficiency investments of buildings and the development of nearly zero-energy buildings.

The proposed guarantee instrument is designed to facilitate the financial intermediary to finance new loans dedicated to energy efficiency investments and development of nearly zero-energy buildings across Austria.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Documents liés
22/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HYPO VORARLBERG MEZZANINE ABS FOR EE & NZEB
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - HYPO VORARLBERG MEZZANINE ABS FOR EE & NZEB

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HYPO VORARLBERG MEZZANINE ABS FOR EE & NZEB
Date de publication
22 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77571664
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160006
Secteur(s)
Industrie
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - HYPO VORARLBERG MEZZANINE ABS FOR EE & NZEB
Date de publication
23 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
150954934
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160006
Secteur(s)
Industrie
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
22/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HYPO VORARLBERG MEZZANINE ABS FOR EE & NZEB
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23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - HYPO VORARLBERG MEZZANINE ABS FOR EE & NZEB
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Fiche récapitulative
HYPO VORARLBERG MEZZANINE ABS FOR EE & NZEB
Fiche technique
HYPO VORARLBERG MEZZANINE ABS FOR EE & NZEB

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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