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FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - COURSEULLES-SUR-MER

Signature(s)

Montant
400 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 400 000 000 €
Énergie : 400 000 000 €
Date(s) de signature
1/07/2025 : 50 000 000 €
18/02/2021 : 350 000 000 €
Autres liens
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12/06/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - COURSEULLES-SUR-MER
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05/06/2021 - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - COURSEULLES-SUR-MER

Fiche récapitulative

Date de publication
21 avril 2021
Statut
Référence
Signé | 18/02/2021
20160002
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - COURSEULLES-SUR-MER
EDF RENOUVELABLES SA,ENBRIDGE INC,WPD GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 400 million
EUR 2665 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Design, build, maintain and operate a 450 MW offshore windfarm 10 kilometres off the French coast.

The development of offshore wind energy will support EU and national targets for renewable energy generation, and contributes to the security of energy supply and environmental objectives. The project will further contribute to the Bank's transversal priority objectives for energy-sector lending related to renewable energy sources and climate action.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of the EIA Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EC, leaving it to the competent authority to decide on the need for an environmental impact assessment (EIA). In line with the French national environmental law (Code de l'Environnement), the project, i.e. the wind farm and its grid connection facilities, have undergone a full EIA. The project's environmental permit was issued in the first half of 2016. The Bank will assess the compliance of the authorisation procedure with the relevant EU directives and other environmental aspects of the project during appraisal.

The Bank will require the Promoters to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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05/06/2021 - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - COURSEULLES-SUR-MER

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - COURSEULLES-SUR-MER
Date de publication
12 Jun 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131937479
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160002
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - COURSEULLES-SUR-MER
Date de publication
4 Jun 2021
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
142527504
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20160002
Dernière mise à jour
5 Jun 2021
Secteur(s)
Énergie
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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