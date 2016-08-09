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INDIA SOLAR POWER

Signature(s)

Montant
199 256 159,93 €
Pays
Secteur(s)
Inde : 199 256 159,93 €
Énergie : 199 256 159,93 €
Date(s) de signature
31/01/2017 : 199 256 159,93 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
9 août 2016
Statut
Référence
Signé | 31/01/2017
20150931
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
INDIA SOLAR POWER
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 199 million
EUR 588 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Financing for corporate project developers in India via an intermediated loan to part-finance the implementation of 800MW utility-scale solar energy investments in India

The operation consists of a framework loan to support utility-scale (50MW ) solar energy investments in India.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The operation will focus on solar projects with in principle limited environmental and social impact. Environmental and social pre-screening of the projects, including connection infrastructure where applicable, will be required. The experience, procedures and capacity of the borrower to check eligibility, perform due diligence and monitor projects following the EIB's environmental and social policy and standards will be appraised. Ex-ante appraisal of allocations by the Bank will be required and schemes will be subject in all cases to ex-ante environmental and social due diligence by the EIB.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INDIA SOLAR POWER
Date de publication
22 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68874357
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150931
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - INDIA SOLAR POWER
Date de publication
24 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
145078648
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150931
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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