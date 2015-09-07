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OULU URBAN INFRASTRUCTURE II

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 300 000 000 €
Aménagement urbain : 300 000 000 €
Date(s) de signature
17/06/2016 : 100 000 000 €
3/06/2019 : 200 000 000 €
Autres liens
Related public register
14/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OULU URBAN INFRASTRUCTURE II
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30/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - OULU URBAN INFRASTRUCTURE II
Communiqués associés
Finlande : la BEI favorise les investissements urbains dans le nord de la Finlande

Fiche récapitulative

Date de publication
18 avril 2016
Statut
Référence
Signé | 17/06/2016
20150907
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
OULU URBAN INFRASTRUCTURE II
OULUN KAUPUNKI
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
EUR 702 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of financing multi-sectoral investment schemes forming part of the Municipality's multi-year investment programme. The project is expected to comprise small to medium-sized schemes in the fields of municipal infrastructure, mobility measures, education and sport, social and health infrastructure, district heating and water management and will benefit the City of Oulu in Northern Finland.

The city's long-term investment strategy aims to modernise the city's basic infrastructure and improving the quality of public services. The plan includes several components - public transport, street refurbishment, school upgrading, renovation of cultural heritage, reconstruction of social facilities, district heating and water supply - to be implemented over the next five years.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Finland, as an EU Member State, has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU Directives 2011/92/EU and 2001/42/EC. The Bank's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity properly to apply the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. Compliance with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings (EU Directive 2002/91/EC) and its recast (2010/31/EU) will be further examined during appraisal. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank's disclosure policy.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OULU URBAN INFRASTRUCTURE II
Date de publication
14 Jun 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67019498
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150907
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - OULU URBAN INFRASTRUCTURE II
Date de publication
30 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
152644778
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150907
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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