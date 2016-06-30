XYLEM WATER TECHNOLOGIES II

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Fiche récapitulative
Investments in research, development and innovation related to water transport, analysis and treatment
The objective of this research and development (R&D) project is the development of innovative solutions to expand the reuse of treated wastewater by advanced pumping, sensing and treatment technologies, further develop low-carbon water services, and increase the efficiency of wastewater treatment plants, including the recovery of energy and the reuse of chemicals and nutrients. The R&D is also geared towards providing resilience against floods with dewatering technology and services including supporting other industrial dewatering needs.
The project primarily concerns research and development activities that are not listed in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and that are expected to be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope, therefore an EIA under Directive 2011/92/EU, as amended, is not required. During the project's appraisal, it will be verified whether the project includes any capital expenditures related to the R&D activities and whether these investments fall under Annex II of the EIA Directive.
This R&D project is expected to result in certain environmental benefits in terms of energy and resource efficiency, and it will be assessed whether and how it contributes to the challenges of depletion of raw materials (e.g. through the recovery of resources from wastewater) and climate change (reducing energy needs or producing energy), as well as to the transformation of water services to contribute to a sustainable and resilient planet.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.