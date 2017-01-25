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HAFENINFRASTRUKTUR HAMBURG TEN

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 150 000 000 €
Transports : 150 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2017 : 150 000 000 €
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18/08/2017 - Résumé non technique - HAFENINFRASTRUKTUR HAMBURG TEN - Umweltverträglichkeitsstudie zum Projekt "Neue Bahnbrücke Kattwyk“
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24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - HAFENINFRASTRUKTUR HAMBURG TEN

Fiche récapitulative

Date de publication
25 janvier 2017
Statut
Référence
Signé | 18/12/2017
20150842
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HAFENINFRASTRUKTUR HAMBURG TEN
HAMBURG PORT AUTHORITY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 341 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project includes the construction of a new double-track railway lift bridge (New Kattwyk Railway Bridge), the construction of a new railway engine service plant, renovation works across the existing railway network inside the port of Hamburg and the acquisition of a firefighting vessel.

The project will contribute to the improved safety, efficiency and capacity of operations in the port of Hamburg.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project's compliance with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC, the Habitats Directive 92/43/EEC, the Birds Directive 2009/147/EC and the Water Framework Directive 2000/60/EC (as amended) will be verified during appraisal, including the status of any environmental studies and public consultation, mitigation/compensation measures, environmental and social monitoring plans and biodiversity assessment requirements.

The promoter, Hamburg Port Authority, is a contracting entity within the meaning of Directive 2004/17/EC. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EC as well as Directive 2007/66/EC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - HAFENINFRASTRUKTUR HAMBURG TEN - Umweltverträglichkeitsstudie zum Projekt "Neue Bahnbrücke Kattwyk“
Date de publication
18 Aug 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74052497
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150842
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - HAFENINFRASTRUKTUR HAMBURG TEN - Umweltverträglichkeitsstudie zum Projekt "Neue Bahnbrücke Kattwyk"
Date de publication
24 Aug 2017
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
73376066
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150842
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HAFENINFRASTRUKTUR HAMBURG TEN
Date de publication
20 Jul 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72534310
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150842
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - HAFENINFRASTRUKTUR HAMBURG TEN
Date de publication
24 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164571581
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150842
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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