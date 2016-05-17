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WWU 2016-2019 GAS DISTRIBUTION

Signature(s)

Montant
174 195 796,08 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 174 195 796,08 €
Énergie : 174 195 796,08 €
Date(s) de signature
16/11/2016 : 174 195 796,08 €
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Related public register
20/10/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WWU 2016-2019 GAS DISTRIBUTION
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - WWU 2016-2019 GAS DISTRIBUTION

Fiche récapitulative

Date de publication
17 mai 2016
Statut
Référence
Signé | 19/11/2016
20150838
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WWU 2016-2019 GAS DISTRIBUTION
WALES & WEST UTILITIES LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 192 million (GBP 150 million)
EUR 477 million (GBP 373 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Part financing gas distribution extension and refurbishment programme in the West of England and Wales for the period 2016-2019.

The project is part of the Promoter's on-going investment programme to upgrade and expand the gas distribution networks in its area of operations. The Project will allow the Promoter to renovate and continue developing the distribution network to ensure a safe and reliable service and to meet new customer's demand, as well as upgrading the system's operations.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Current information suggests that none of the project components will require an EIA per the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU (amended 2014/52/EU).

The investments under the project are subject to the national and EU procurement provisions defined for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

Documents liés
20/10/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WWU 2016-2019 GAS DISTRIBUTION
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - WWU 2016-2019 GAS DISTRIBUTION

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WWU 2016-2019 GAS DISTRIBUTION
Date de publication
20 Oct 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66274884
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150838
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WWU 2016-2019 GAS DISTRIBUTION
Date de publication
16 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132143532
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150838
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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20/10/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WWU 2016-2019 GAS DISTRIBUTION
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Fiche récapitulative
WWU 2016-2019 GAS DISTRIBUTION
Fiche technique
WWU 2016-2019 GAS DISTRIBUTION

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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