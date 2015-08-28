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TUNISIE TELECOM 4G ROLLOUT

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Tunisie : 100 000 000 €
Télécom : 100 000 000 €
Date(s) de signature
28/11/2016 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
05/05/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TUNISIE TELECOM 4G ROLLOUT
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29/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - TUNISIE TELECOM 4G ROLLOUT
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Fiche récapitulative

Date de publication
22 juin 2016
Statut
Référence
Signé | 03/12/2016
20150828
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TUNISIE TELECOM 4G ROLLOUT
SOCIETE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 105 million
EUR 200 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project relates to the roll-out of mobile next-generation access networks, including related investments in the backbone network and IT systems, in Tunisia.

With the implementation of the project, the promoter plans to roll out a 4G mobile network throughout the country.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Mobile telecommunications systems have limited environmental effects, apart from the visual impact of base station towers and electromagnetic field (EMF) radiation. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impact on protected flora and fauna.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TUNISIE TELECOM 4G ROLLOUT
Date de publication
5 May 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65489841
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150828
Secteur(s)
Télécom
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TUNISIE TELECOM 4G ROLLOUT
Date de publication
29 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135365727
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150828
Secteur(s)
Télécom
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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