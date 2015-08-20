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ELLEVIO DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 250 000 000 €
Énergie : 250 000 000 €
Date(s) de signature
7/02/2017 : 250 000 000 €
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Related public register
23/02/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ELLEVIO DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ELLEVIO DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS
Communiqués associés
Suède : la BEI soutient les projets d’investissement d’Ellevio sur son réseau

Fiche récapitulative

Date de publication
26 octobre 2016
Statut
Référence
Signé | 07/02/2017
20150820
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENT PROGRAMME
Privately owned electricity distribution network operator
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Not disclosed.
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investment schemes in the electricity distribution network covering various parts of Sweden, planned for implementation in the years 2017-2019

The investments focus mainly on increasing the capacity and renewing the network in one of the larger cities, continuing to weather-proof the rural network and preparing the network to receive more distributed renewable energy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project includes some facilities that fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), which requires the competent national authority to determine the need for an EIA. The impact that can typically be expected for some schemes relates to visual impact, vegetation clearance, impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise nuisance, and disturbances during construction. However, medium voltage (MV) and low voltage (LV) schemes are normally expected to have minimal or no environmental impact. The appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity and work procedures.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been or shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (i.e. Directives 2014/23/EU, 2014/24/EU and/or 2014/25/EU, where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
23/02/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ELLEVIO DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ELLEVIO DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ELLEVIO DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS
Date de publication
23 Feb 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
70394523
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150820
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ELLEVIO DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS
Date de publication
23 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
142888271
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150820
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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23/02/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ELLEVIO DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS
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23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ELLEVIO DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS
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DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENT PROGRAMME
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ELLEVIO DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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