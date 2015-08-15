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SOCIETA GASDOTTI ITALIA - GAS TRANSMISSION

Signature(s)

Montant
43 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 43 500 000 €
Énergie : 43 500 000 €
Date(s) de signature
15/09/2016 : 43 500 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
21 mars 2016
Statut
Référence
Signé | 15/09/2016
20150815
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GAS TRANSMISSION
Italian gas transmission company
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 100 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the following components to be implemented over the 2016-2020 period:
(i) Construction of a new 75 km-long pipeline (Cellino-San Marco - Section II), between the provinces of Teramo and Fermo in central Italy;
(ii) New connections and revamping of old sections of the company's network.

The project will help to improve the security, safety and reliability of gas supply. Most of the components will be located within Italian cohesion priority regions. With regards to the Bank's objectives, the financing of this project will contribute to the security of energy supply and to network modernisation for maintaining quality and reliability. It is also in line with the Bank's energy lending policy to gas networks.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Current information suggests that the project components will fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), requiring the competent authority to determine the need for an EIA. The promoter has carried out an EIA for the Cellino San Marco pipeline - Section II and the environmental permit has been issued by the competent authority. The permit processes for the smaller components will also be reviewed during appraisal.

The investment is subject to the procurement provisions defined in Directive 2004/17/EC or 2014/25/EU for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - SOCIETA GASDOTTI ITALIA - GAS TRANSMISSION- Regione Marche
Date de publication
29 Apr 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65045003
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150815
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - SOCIETA GASDOTTI ITALIA - GAS TRANSMISSION - Regione Abruzzo
Date de publication
28 Apr 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65053075
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150815
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOCIETA GASDOTTI ITALIA - GAS TRANSMISSION
Date de publication
28 Jun 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67286320
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150815
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SOCIETA GASDOTTI ITALIA - GAS TRANSMISSION
Date de publication
10 Nov 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
155958172
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150815
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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