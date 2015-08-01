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ROYAL FRIESLANDCAMPINA RDI

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 150 000 000 €
Industrie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
21/06/2016 : 150 000 000 €
Autres liens
Related public register
28/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROYAL FRIESLANDCAMPINA RDI
Related public register
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ROYAL FRIESLANDCAMPINA RDI
Communiqués associés
Pays-Bas : la BEI appuie les activités de recherche-développement de FrieslandCampina

Fiche récapitulative

Date de publication
18 février 2016
Statut
Référence
Signé | 21/06/2016
20150801
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ROYAL FRIESLANDCAMPINA N.V. FOOD AND NUTRITION RDI
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 215 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Support research, development and innovation (RDI) investments mainly concentrated in dairy-derived ingredients and products

The operation targets the promoter's RDI programme in the areas of nutrition, food structuring, packaging, process technology, sensory and consumer science. The activities will be carried out predominantly in the Netherlands between 2016 and 2018 by a leader in the dairy sector in the EU.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities, already authorised, and which would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement.

Documents liés
28/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROYAL FRIESLANDCAMPINA RDI
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ROYAL FRIESLANDCAMPINA RDI
Autres liens
Communiqués associés
Pays-Bas : la BEI appuie les activités de recherche-développement de FrieslandCampina

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROYAL FRIESLANDCAMPINA RDI
Date de publication
28 Jun 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65404748
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150801
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ROYAL FRIESLANDCAMPINA RDI
Date de publication
24 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
149345471
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150801
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
28/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROYAL FRIESLANDCAMPINA RDI
Related public register
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ROYAL FRIESLANDCAMPINA RDI
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Fiche récapitulative
ROYAL FRIESLANDCAMPINA N.V. FOOD AND NUTRITION RDI
Fiche technique
ROYAL FRIESLANDCAMPINA RDI
Communiqués associés
Pays-Bas : la BEI appuie les activités de recherche-développement de FrieslandCampina

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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