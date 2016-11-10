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LAND DEGRADATION NEUTRALITY FUND

Signature(s)

Montant
39 875 941,52 €
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture : 39 875 941,52 €
Date(s) de signature
14/12/2018 : 19 937 970,76 €
14/12/2018 : 19 937 970,76 €
Autres liens
Related public register
01/03/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LAND DEGRADATION NEUTRALITY FUND
Related public register
07/06/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - LAND DEGRADATION NEUTRALITY FUND

Fiche récapitulative

Date de publication
10 novembre 2016
Statut
Référence
Signé | 14/12/2018
20150797
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LAND DEGRADATION NEUTRALITY FUND
MIROVA, UNITED NATIONS CONVENTION TO COMBAT DESERTIFICATION
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 45 million (EUR 38 million)
USD 300 million (EUR 252 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Cornerstone investment in a fund targeting sustainable land use projects, promoted by the Global Mechanism of the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)

The fund aims to provide long-term financing in sustainable land use projects worldwide (especially ACP, Asia and Latin America) using mainly combinations of project finance and structured commodity finance techniques.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The fund will invest in sustainable land use projects, focusing in particular on sustainable agriculture and forestry, land reclamation and sustainable energy. It is mission-driven to deliver a strong contribution to the achievement of land degradation neutrality within the terms of the UN Convention to Combat Desertification. The fund's environmental and social strategy will be evaluated during appraisal, and projects will be required to meet international best practice standards, including third-party verified certification as appropriate.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Documents liés
01/03/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LAND DEGRADATION NEUTRALITY FUND
07/06/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - LAND DEGRADATION NEUTRALITY FUND
Autres liens

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LAND DEGRADATION NEUTRALITY FUND
Date de publication
1 Mar 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75839147
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150797
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Afrique, Caraïbes et Pacifique
Régional - Asie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - LAND DEGRADATION NEUTRALITY FUND
Date de publication
7 Jun 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235751545
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20150797
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Afrique, Caraïbes et Pacifique
Régional - Asie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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01/03/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LAND DEGRADATION NEUTRALITY FUND
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07/06/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - LAND DEGRADATION NEUTRALITY FUND
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Fiche récapitulative
LAND DEGRADATION NEUTRALITY FUND
Fiche technique
LAND DEGRADATION NEUTRALITY FUND

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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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