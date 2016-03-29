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SWDE WATER SUPPLY III

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 200 000 000 €
Eau, assainissement : 200 000 000 €
Date(s) de signature
14/11/2016 : 200 000 000 €
Autres liens
Related public register
22/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SWDE WATER SUPPLY III
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SWDE WATER SUPPLY III
Communiqués associés
Belgique : nouveau prêt européen de 200 millions à la Société wallonne des eaux

Fiche récapitulative

Date de publication
29 mars 2016
Statut
Référence
Signé | 17/11/2016
20150790
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SWDE WATER SUPPLY III
SOCIETE WALLONNE DES EAUX
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 millions
EUR 400 millions
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financement du programme d'investissements de la SWDE de 2016 à 2020. Cette opération portera sur un programme de renouvellement et de modernisation du réseau d'eau potable, des installations de traitement et de stockage et des infrastructures.

Certaines des composantes du projet visent à améliorer la sécurité d'alimentation en eau dans le cadre de l'adaptation au changement climatique.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

L'impact du programme d'investissements sera bénéfique pour l'environnement et la population de la Région wallonne (réduction des pertes d'eau d'où ménagement des ressources, maintien ou amélioration de la qualité de l'eau potable, adaptation au changement climatique). La Banque exigera du promoteur d'assurer que le projet est mis en œuvre en conformité avec la directive 2001/42/CE, la directive 2011/92/UE modifiée par la directive 2014/52/UE, ainsi que les dispositions des directives 92/43/CEE et 79/409/CEE, le cas échéant. Tous les documents clés du projet seront publiés sur le site de la Banque, en accord avec sa politique de divulgation.

La Banque exigera du promoteur d'assurer que les marchés pour la mise en œuvre du projet ont été/seront passés en conformité avec la législation applicable de l'UE (les directives 2004/18/CE et/ou 2004/17/CE ainsi que les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'UE tel que requis.

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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SWDE WATER SUPPLY III
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SWDE WATER SUPPLY III
Date de publication
22 Sep 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69414250
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150790
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SWDE WATER SUPPLY III
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
147090116
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150790
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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