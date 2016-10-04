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CEPS TRANSMISSION GRID II

Signature(s)

Montant
111 000 111 €
Pays
Secteur(s)
Czechia : 111 000 111 €
Énergie : 111 000 111 €
Date(s) de signature
12/12/2016 : 111 000 111 €
Autres liens
Related public register
22/11/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CEPS TRANSMISSION GRID II - Link to ESIA documentation
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15/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CEPS TRANSMISSION GRID II
Related public register
22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - CEPS TRANSMISSION GRID II

Fiche récapitulative

Date de publication
4 octobre 2016
Statut
Référence
Signé | 15/12/2016
20150778
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CEPS TRANSMISSION GRID II
CEPS AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
CZK 3000 million (EUR 111 million)
CZK 6000 million (EUR 222 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Multi-component investment programme covering the period 2016-2020 aiming to reinforce the electricity transmission infrastructure of the Czech Republic

The project is expected to enable the promoter to improve the safety of the system, support the efficient operation of the electricity market in central and eastern Europe and maintain the reliability and quality of electricity supply.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns electricity transmission schemes (overhead lines, new substations and works in existing facilities) some of which will fall under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and will have to undergo an obligatory environmental impact assessment, while most of the remainder will fall under Annex II, which requires the competent national authority to determine the need for an EIA. The main impact that can typically be expected for a project of this nature relate to visual impact, vegetation clearance, electromagnetic fields, noise nuisance, impact on flying vertebrates and disturbance during construction. Environmental and social (E&S) aspects will be reviewed during appraisal to ensure alignment with Bank E&S requirements.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, (i.e. Directive 2014/25/EU or Directive 2004/17/EC where applicable, as well as Directives 89/665/EEC , 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
22/11/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CEPS TRANSMISSION GRID II - Link to ESIA documentation
15/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CEPS TRANSMISSION GRID II
22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - CEPS TRANSMISSION GRID II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - CEPS TRANSMISSION GRID II - Link to ESIA documentation
Date de publication
22 Nov 2016
Langue
tchèque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
71918117
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150778
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CEPS TRANSMISSION GRID II
Date de publication
15 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68895061
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150778
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - CEPS TRANSMISSION GRID II
Date de publication
22 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164598725
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150778
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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22/11/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CEPS TRANSMISSION GRID II - Link to ESIA documentation
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Fiche récapitulative
CEPS TRANSMISSION GRID II
Fiche technique
CEPS TRANSMISSION GRID II

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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