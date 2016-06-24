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NGK CERAMIC PRODUCTS FACILITY

Signature(s)

Montant
94 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 94 000 000 €
Industrie : 94 000 000 €
Date(s) de signature
11/04/2017 : 29 000 000 €
5/10/2016 : 65 000 000 €
Autres liens
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11/10/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NGK CERAMIC PRODUCTS FACILITY
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08/03/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - NGK CERAMIC PRODUCTS FACILITY - Raport o oddziaływaniu na środowisko
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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - NGK CERAMIC PRODUCTS FACILITY

Fiche récapitulative

Date de publication
24 juin 2016
Statut
Référence
Signé | 12/10/2016
20150777
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NGK CERAMIC PRODUCTS FACILITY
NGK CERAMICS POLSKA SP ZOO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Not disclosed.
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction of a new (greenfield) production facility in Dabrowa Górnicza in Silesia Province of Southern Poland (a convergence region). Implementation is projected to be finalised by the end of 2016. The facility will manufacture diesel particulate filters for the automotive industry.

The project entails the construction of a new greenfield production facility within an existing industrial zone.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The manufacturing of diesel particulate filters is not explicitly mentioned under Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (amended by 2014/52/EU). Still, as this is a new greenfield project, all the project-related environmental details and the status of environmental approvals by the competent authorities will be assessed during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU directives on procurement.

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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - NGK CERAMIC PRODUCTS FACILITY

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NGK CERAMIC PRODUCTS FACILITY
Date de publication
11 Oct 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64342434
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150777
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NGK CERAMIC PRODUCTS FACILITY - Raport o oddziaływaniu na środowisko
Date de publication
8 Mar 2018
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82770443
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150777
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - NGK CERAMIC PRODUCTS FACILITY
Date de publication
21 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125595261
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150777
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
NGK CERAMIC PRODUCTS FACILITY
Fiche technique
NGK CERAMIC PRODUCTS FACILITY

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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