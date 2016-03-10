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SWANSEA UNIVERSITY CAMPUS OPTIMISATION

Signature(s)

Montant
71 285 999,43 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 71 285 999,43 €
Éducation : 71 285 999,43 €
Date(s) de signature
5/12/2016 : 71 285 999,43 €
Autres liens
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16/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SWANSEA UNIVERSITY CAMPUS OPTIMISATION
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SWANSEA UNIVERSITY CAMPUS OPTIMISATION
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Fiche récapitulative

Date de publication
10 mars 2016
Statut
Référence
Signé | 08/12/2016
20150776
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SWANSEA UNIVERSITY CAMPUS OPTIMISATION
SWANSEA UNIVERSITY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 78 million (GBP 60 million)
EUR 157 million (GBP 121 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The main purpose of the project is to optimise the use of space of Swansea University's Singleton campus. The project will consist of the construction of the new student centre; reconfiguration and refurbishment of the Talbot Building; reconfiguration and refurbishment of the Library; upgrades of the specialised research laboratories and associated facilities of the Grade II listed Wallace Building; and reconfiguration and refurbishment of the Grade II listed Fulton House at the centre of the campus. In addition, construction of facilities for the University's new Computational Foundry at the Bay Campus will be included in the project.

The purpose of the project is to increase the relevance and quality of teaching, learning and academic research capacity at the Swansea University by increasing and improving the overall quality of the existing academic space.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Universities and research institutions are not specifically mentioned in Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA). An EIA is therefore not required. However, parts of the investment might be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal whether an EIA is required for any component of the project. Potential impact on Natura 2000 conservation sites as well as operating procedures and systems related to animal testing, genetically modified organisms (GMOs), biosafety hazards and waste management will also be checked.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SWANSEA UNIVERSITY CAMPUS OPTIMISATION
Date de publication
16 Jun 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67072330
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150776
Secteur(s)
Éducation
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SWANSEA UNIVERSITY CAMPUS OPTIMISATION
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
173231303
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150776
Secteur(s)
Éducation
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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