CORRIDOR VC MOSTAR SOUTH

If located in the EU, the project, consisting of the construction of a new Greenfield motorway, would fall under Annex I of the EIA Directive 2011/92/EU and therefore require a full Environmental Impact Assessment (EIA) including public consultations. In the Federation of Bosnia and Herzegovina it falls under the EIA procedure as stipulated by the Law on Environmental Protection and pertaining regulation of Bosnia and Herzegovina. The promoter has already provided an EIA study for the project carried out in accordance to the above-mentioned legal framework. Its content and compliance with the principles of the relevant EU directives on SEA, EIA and Nature conservation will be reviewed during appraisal.