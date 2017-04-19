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CORRIDOR VC MOSTAR SOUTH

Signature(s)

Montant (.*)
120 671 580,77 €
Pays
Secteur(s)
Bosnie-et-Herzégovine : 120 671 580,77 €
Transports : 120 671 580,77 €
Date(s) de signature
17/03/2025 : 20 671 580,77 €
26/04/2018 : 100 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 20 671 580,77 € fourni par COUNTERPART(S) TO BE DETERMINED
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Communiqués associés
La BEI met à disposition 150 m d’euros à l’appui d’une autoroute paneuropéenne traversant la Bosnie-Herzégovine

Fiche récapitulative

Date de publication
19 avril 2017
Statut
Référence
Signé | 26/04/2018
20150773
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CORRIDOR VC MOSTAR SOUTH
JAVNO PREDUZECE AUTOCESTE FBIH DOO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 144 million
EUR 227 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of about 20.9 km motorway between Pocitelj and Mostar in the Southern part of Bosnia and Herzegovina.

The project is part of the trans-European Corridor Vc, which connects the Croatian coast to Budapest through Bosnia and Herzegovina and forms part of the South-Eastern axis of the extension of the TEN-T network to neighboring countries. Corridor Vc is the main north-south corridor running through Bosnia and Herzegovina. The project is expected to facilitate trade, develop tourism, promote regional and national economic growth and ultimately contribute to economic and social cohesion in the region. The project is therefore eligible under Art 309 (c).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If located in the EU, the project, consisting of the construction of a new Greenfield motorway, would fall under Annex I of the EIA Directive 2011/92/EU and therefore require a full Environmental Impact Assessment (EIA) including public consultations. In the Federation of Bosnia and Herzegovina it falls under the EIA procedure as stipulated by the Law on Environmental Protection and pertaining regulation of Bosnia and Herzegovina. The promoter has already provided an EIA study for the project carried out in accordance to the above-mentioned legal framework. Its content and compliance with the principles of the relevant EU directives on SEA, EIA and Nature conservation will be reviewed during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's guide to procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CORRIDOR VC MOSTAR SOUTH
Date de publication
26 Sep 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66066200
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150773
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CORRIDOR VC MOSTAR SOUTH - Land Acquisition Plan-Buna-Počitelj
Date de publication
7 Nov 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91924408
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150773
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CORRIDOR VC MOSTAR SOUTH - Environmental Impact Study
Date de publication
7 Nov 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91932100
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150773
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - CORRIDOR VC MOSTAR SOUTH- Land Acquisition and Livelihood Restoration Framework for Mostar South-Tunnel Kvanj
Date de publication
1 May 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
141240848
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20150773
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CORRIDOR VC MOSTAR SOUTH - Subsection Mostar South Interchange to Tunnel Kvanj
Date de publication
11 May 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
141593907
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150773
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - CORRIDOR VC MOSTAR SOUTH - Land Acquisition and Livelihood Restoration Framework for Mostar South-Tunnel Kvanj
Date de publication
3 Feb 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
137930000
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150773
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CORRIDOR VC MOSTAR SOUTH - Land Acquisition Plan - Subsection Tunnel Kvanj - Buna
Date de publication
30 Apr 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91628775
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150773
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CORRIDOR VC MOSTAR SOUTH - Non-Technical Summary for sub-section Mostar South Interchange to Tunnel Kvary
Date de publication
1 May 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
141240638
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150773
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CORRIDOR VC MOSTAR SOUTH - LAND ACQUISITION AND LIVELIHOOD RESTORATION
Date de publication
4 Jun 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
214906306
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150773
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CORRIDOR VC MOSTAR SOUTH - OTKUP ZEMLJIŠTA I PRESELJENJE ZAVRŠNA REVIZIJA
Date de publication
4 Jun 2024
Langue
croate
Sujet général
Prêts
Numéro du document
214881923
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150773
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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