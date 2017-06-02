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PORT DE MARSEILLE - PROJET STRATEGIQUE 2014-18

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 50 000 000 €
Transports : 50 000 000 €
Date(s) de signature
28/02/2018 : 50 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
2 juin 2017
Statut
Référence
Signé | 28/02/2018
20150772
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PORT DE MARSEILLE - PROJET STRATEGIQUE 2014-18
GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 136 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Implementation of part of the Grand Port of Marseille's 2014-2018 strategic master plan

The project consists of an investment programme aiming to increase the capacity and improve the efficiency of the port of Marseille, in France, in line with the port master plan that is expected to be carried out between 2014 and 2018.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, the Habitats Directive 92/43/EEC, the Birds Directive 2009/147/EC, the Water Framework Directive 2000/60/EC (as amended), the Floods Directive 2007/60/EC, as well as biodiversity assessment requirements, climate change adaptation issues, mitigation/compensation measures and environmental and social monitoring plans, will be assessed in detail during appraisal for each sub-project.

The promoter, GPMM, is a contracting entity within the meaning of Directive 2014/25/EU. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been or will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORT DE MARSEILLE - PROJET STRATEGIQUE 2014-18 - Rapport d'évaluation environnementale
Date de publication
18 Aug 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77307033
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150772
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORT DE MARSEILLE - PROJET STRATEGIQUE 2014-18
Date de publication
31 Aug 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76311257
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150772
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - PORT DE MARSEILLE - PROJET STRATEGIQUE 2014-18 - Résumé non technique
Date de publication
18 Aug 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
73789696
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150772
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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