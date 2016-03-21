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ITALIAN GREEN BOND FUND

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 40 000 000 €
Services : 8 000 000 €
Énergie : 32 000 000 €
Date(s) de signature
1/01/2018 : 4 000 000 €
1/01/2018 : 4 000 000 €
1/01/2018 : 16 000 000 €
1/01/2018 : 16 000 000 €
Autres liens
Related public register
20/10/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ITALIAN GREEN BOND FUND
Related public register
08/10/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - ITALIAN GREEN BOND FUND

Fiche récapitulative

Date de publication
21 mars 2016
Statut
Référence
Signé | 01/01/2018
20150769
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ITALIAN GREEN BOND FUND
FORESIGHT GROUP LLP
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
EUR 200 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
  • Services - Administration publique
Description
Objectifs

Investment fund targeting debt securities related to renewable energy and energy efficiency projects in Italy

The fund seeks to provide innovative debt financing in the form of mini bonds to smaller renewable energy projects in Italy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Most of the projects to be financed by the fund are expected to fall under Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, leaving it to the national competent authority to determine on the basis of Annex III of that directive whether an environmental impact assessment is required. During appraisal, the fund manager's environmental and social management capacity and due diligence procedures will be reviewed to ensure compliance with the Bank's standards and the principles of EU environmental directives (including the EIA Directive, Habitats Directive and Birds Directive, Water Framework Directive and Industrial Emissions Directive), as applicable.

The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the promoters of the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant directives and the Bank's Guide to Procurement.

Documents liés
20/10/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ITALIAN GREEN BOND FUND
08/10/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - ITALIAN GREEN BOND FUND
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ITALIAN GREEN BOND FUND
Date de publication
20 Oct 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67139506
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150769
Secteur(s)
Énergie
Services
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - ITALIAN GREEN BOND FUND
Date de publication
8 Oct 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
190599896
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20150769
Secteur(s)
Énergie
Services
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
20/10/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ITALIAN GREEN BOND FUND
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08/10/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - ITALIAN GREEN BOND FUND
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Fiche récapitulative
ITALIAN GREEN BOND FUND
Fiche technique
ITALIAN GREEN BOND FUND

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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