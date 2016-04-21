Fiche récapitulative
The project concerns the Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI). It finances both the establishment and initial operations of the Foundation. The main purpose of the Foundation is to procure and fund research projects, academic positions, the science and society programme, and scientific equipment in support of the national strategy for research and innovation, which in turn is aligned with the national growth strategy.
The project (i) supports the fundamental research activities of Greek universities and public research centres and (ii) assists the country in implementing the science and innovation policy determined as part of the national growth strategy.
The project concerns intangible research activities carried out in existing facilities, using installations already authorised for this purpose, and which are not expected to materially change current research and development (R&D) practices in Greece. Such activities create intangible assets (new knowledge and scientific discoveries), which do not fall under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU.
The project may also include research activities involving potential environmental issues such as the handling of toxic substances and research activities on live animals for scientific purposes. The Bank will verify the promoter's standards and principles in this respect, in particular compliance with the relevant EU directives (Seveso Directive and Directive 2010/63/EU for the protection of animals).
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project, such as for the purchase of scientific equipment, are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Targeting sector: professional, scientific and technical activities / scientific research and development
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.