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HELLENIC FOUNDATION FOR RESEARCH AND INNOVATION

Signature(s)

Montant
180 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 180 000 000 €
Services : 180 000 000 €
Date(s) de signature
15/07/2016 : 180 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
21 avril 2016
Statut
Référence
Signé | 15/07/2016
20150747
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HELLENIC FOUNDATION FOR RESEARCH AND INNOVATION
HELLENIC REPUBLIC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 180 million
EUR 240 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI). It finances both the establishment and initial operations of the Foundation. The main purpose of the Foundation is to procure and fund research projects, academic positions, the science and society programme, and scientific equipment in support of the national strategy for research and innovation, which in turn is aligned with the national growth strategy.

The project (i) supports the fundamental research activities of Greek universities and public research centres and (ii) assists the country in implementing the science and innovation policy determined as part of the national growth strategy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns intangible research activities carried out in existing facilities, using installations already authorised for this purpose, and which are not expected to materially change current research and development (R&D) practices in Greece. Such activities create intangible assets (new knowledge and scientific discoveries), which do not fall under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU.

The project may also include research activities involving potential environmental issues such as the handling of toxic substances and research activities on live animals for scientific purposes. The Bank will verify the promoter's standards and principles in this respect, in particular compliance with the relevant EU directives (Seveso Directive and Directive 2010/63/EU for the protection of animals).

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project, such as for the purchase of scientific equipment, are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Commentaires

Targeting sector: professional, scientific and technical activities / scientific research and development

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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