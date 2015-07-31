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INFRACAPITAL GREENFIELD INFRASTRUCTURE FUND

Signature(s)

Montant
118 140 468,96 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 59 070 234,48 €
Santé : 4 725 618,76 €
Services : 6 521 353,88 €
Télécom : 9 451 237,52 €
Déchets solides : 20 083 879,72 €
Transports : 21 832 358,68 €
Énergie : 55 526 020,4 €
Date(s) de signature
22/12/2016 : 1 181 404,69 €
22/12/2016 : 1 181 404,69 €
22/12/2016 : 1 181 404,69 €
22/12/2016 : 1 181 404,69 €
22/12/2016 : 1 630 338,47 €
22/12/2016 : 1 630 338,47 €
22/12/2016 : 1 630 338,47 €
22/12/2016 : 1 630 338,47 €
22/12/2016 : 2 362 809,38 €
22/12/2016 : 2 362 809,38 €
22/12/2016 : 2 362 809,38 €
22/12/2016 : 2 362 809,38 €
22/12/2016 : 5 020 969,93 €
22/12/2016 : 5 020 969,93 €
22/12/2016 : 5 020 969,93 €
22/12/2016 : 5 020 969,93 €
22/12/2016 : 5 458 089,67 €
22/12/2016 : 5 458 089,67 €
22/12/2016 : 5 458 089,67 €
22/12/2016 : 5 458 089,67 €
22/12/2016 : 13 881 505,1 €
22/12/2016 : 13 881 505,1 €
22/12/2016 : 13 881 505,1 €
22/12/2016 : 13 881 505,1 €
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Related public register
14/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INFRACAPITAL GREENFIELD INFRASTRUCTURE FUND
Related public register
07/06/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - INFRACAPITAL GREENFIELD INFRASTRUCTURE FUND

Fiche récapitulative

Date de publication
5 février 2016
Statut
Référence
Signé | 22/12/2016
20150731
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
INFRACAPITAL GREENFIELD INFRASTRUCTURE FUND
M&G ALTERNATIVES INVESTMENT MANAGEMENT LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Not disclosed.
EUR 1306 million (GBP 1000 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Pan-European greenfield infrastructure fund

The fund aims to build a diversified portfolio of approx. 10-12 assets, both across geographical regions and sectors.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Most of the fund's underlying infrastructure investments will require either a full environmental impact assessment (EIA) or a screening decision by the national competent authority to determine whether an EIA is required or not. The legal documentation to be entered into by the Bank is intended to require the fund to ensure that its underlying investments respect the relevant EU directives and the environmental and social standards of the Bank.

The Bank will require the fund to seek to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with any relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
14/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INFRACAPITAL GREENFIELD INFRASTRUCTURE FUND
07/06/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - INFRACAPITAL GREENFIELD INFRASTRUCTURE FUND
Autres liens

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INFRACAPITAL GREENFIELD INFRASTRUCTURE FUND
Date de publication
14 Jun 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67027957
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150731
Secteur(s)
Énergie
Santé
Déchets solides
Transports
Télécom
Services
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Pays de l’UE
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - INFRACAPITAL GREENFIELD INFRASTRUCTURE FUND
Date de publication
7 Jun 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235781480
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20150731
Secteur(s)
Énergie
Santé
Déchets solides
Transports
Télécom
Services
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Pays de l’UE
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
14/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INFRACAPITAL GREENFIELD INFRASTRUCTURE FUND
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07/06/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - INFRACAPITAL GREENFIELD INFRASTRUCTURE FUND
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Fiche récapitulative
INFRACAPITAL GREENFIELD INFRASTRUCTURE FUND
Fiche technique
INFRACAPITAL GREENFIELD INFRASTRUCTURE FUND

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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