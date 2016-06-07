Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

TVO SAFETY IMPROVEMENTS

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 100 000 000 €
Énergie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
30/09/2016 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
23/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TVO SAFETY IMPROVEMENTS

Fiche récapitulative

Date de publication
7 juin 2016
Statut
Référence
Signé | 30/09/2016
20150675
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TVO SAFETY IMPROVEMENTS
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 227 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investment in safety improvements including replacement of emergency diesel generators and reactor internal pumps, as well as introduction of a new additional emergency feedwater system at the Olkiluoto (Finland) nuclear power plant

The project will contribute to improvements in safety and reliability of low-carbon electricity supply.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Based on technical characteristics of the safety upgrade investment project schemes they will not require environmental impact assessments. The project works are planned to be implemented at an existing operational site and they are mostly related to replacement of existing equipment. The project activities are expected to have minimal environmental impact. The typically anticipated impact is mainly temporary and relates to construction and installation works and can usually be well managed by appropriate measures taken during project implementation.

The promoter is a private company operating in the utilities sector; however the electricity sector in Finland, based on an exemption granted by the European Commission, is not subject to EU rules on public procurement.

Documents liés
23/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TVO SAFETY IMPROVEMENTS

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TVO SAFETY IMPROVEMENTS
Date de publication
23 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66770733
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150675
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
23/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TVO SAFETY IMPROVEMENTS
Autres liens
Fiche récapitulative
TVO SAFETY IMPROVEMENTS
Fiche technique
TVO SAFETY IMPROVEMENTS

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes