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ICL RDI

Signature(s)

Montant
127 879 642,7 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 17 903 149,98 €
Pays-Bas : 17 903 149,98 €
Israël : 92 073 342,74 €
Industrie : 127 879 642,7 €
Date(s) de signature
30/11/2016 : 17 903 149,98 €
30/11/2016 : 17 903 149,98 €
30/11/2016 : 92 073 342,74 €
Autres liens
Related public register
28/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ICL RDI
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ICL RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
13 avril 2016
Statut
Référence
Signé | 06/12/2016
20150669
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ICL RDI
ISRAEL CHEMICALS LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 119 million (USD 136 million)
EUR 240 million (USD 273 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investment programme for research and development (R&D) for 2016-2019

The project aims to improve existing products and processes, in terms of both efficiency of production and environmental performance, as well as at increasing the promoter's competitiveness and expanding the company's business through the development of high-added-value downstream products.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project mainly includes R&D activities that are not specifically mentioned under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. The project would therefore not require an EIA.

For activities planned outside the EU, the Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Documents liés
28/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ICL RDI
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ICL RDI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ICL RDI
Date de publication
28 Jun 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67287195
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150669
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays méditerranéens
Pays
Pays-Bas
Israël
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ICL RDI
Date de publication
30 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
136054767
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150669
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays méditerranéens
Pays
Pays-Bas
Israël
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
28/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ICL RDI
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ICL RDI
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Fiche récapitulative
ICL RDI
Fiche technique
ICL RDI

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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