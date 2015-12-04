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PROGRAMM NAHVERKEHR BADEN-WUERTTEMBERG NETZ 9A

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 75 000 000 €
Transports : 75 000 000 €
Date(s) de signature
31/05/2016 : 75 000 000 €
Autres liens
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29/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PROGRAMM NAHVERKEHR BADEN-WUERTTEMBERG NETZ 9A
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PROGRAMM NAHVERKEHR BADEN-WUERTTEMBERG NETZ 9A
Projet apparenté
PROGRAMM NAHVERKEHR BADEN-WUERTTEMBERG

Fiche récapitulative

Date de publication
4 décembre 2015
Statut
Référence
Signé | 31/05/2016
20150666
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PROGRAMM NAHVERKEHR BADEN-WUERTTEMBERG NETZ 9A
LAND BADEN-WUERTTEMBERG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
EUR 169 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investment into rolling stock for S-Bahn Breisgau in Baden-Württemberg (Network 9a around Freiburg) Sub-operation under the programme loan for rolling stock and related infrastructure for local and regional public transport in Baden-Württemberg (2014-0765)

The new rolling stock will improve public transport services in the Freiburg Breisgau region (part of the Breisgau S-Bahn). More passengers should be attracted to public transport, resulting in improvements in overall mobility while reducing the adverse impact of transport on the environment.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The manufacture of rolling stock does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended. It is not clear yet if any depots are necessary at this stage. As an associated facility a new depot might be necessary. This could fall under Annex II of the EIA Directive, and therefore may be subject to an EIA procedure. German law requires compliance with Directive 2011/92/EC, as amended, to obtain building permits for such elements. If construction of a new facility is required, then the promoter undertakes to inform the Bank on environmental compliance by submitting a copy of the environmental decision and the non-technical summary of the EIA (if applicable), as well as evidence that the requirements of the EU Habitats Directive 92/43/EEC and the EU Birds Directive 79/409/EEC have been fulfilled (form A/B or equivalent document to the satisfaction of the Bank) – if applicable.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. Network 9a is published under 2014/S 250-444818, d.d . 30.12.2014.

Documents liés
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Projets associés
Projet apparenté
PROGRAMM NAHVERKEHR BADEN-WUERTTEMBERG

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PROGRAMM NAHVERKEHR BADEN-WUERTTEMBERG NETZ 9A
Date de publication
29 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64432442
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150666
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PROGRAMM NAHVERKEHR BADEN-WUERTTEMBERG NETZ 9A
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
238411498
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150666
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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PROGRAMM NAHVERKEHR BADEN-WUERTTEMBERG NETZ 9A
Fiche technique
PROGRAMM NAHVERKEHR BADEN-WUERTTEMBERG NETZ 9A
Projet apparenté
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