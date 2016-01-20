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NEOENERGIA ELECTRICITY DISTRIBUTION II

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Brésil : 200 000 000 €
Énergie : 200 000 000 €
Date(s) de signature
8/09/2016 : 200 000 000 €
Autres liens
Related public register
28/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NEOENERGIA ELECTRICITY DISTRIBUTION II
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - NEOENERGIA ELECTRICITY DISTRIBUTION II

Fiche récapitulative

Date de publication
20 janvier 2016
Statut
Référence
Signé | 08/09/2016
20150661
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NEOENERGIA ELECTRICITY DISTRIBUTION II
NEOENERGIA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 1370 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the renewal and expansion of the promoter's distribution networks in the states of Bahia and Pernambuco in Brazil.

The project will enable the promoter to improve the quality and reliability of electricity supply and connect new users.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If located in the EU, the project would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU requiring the competent authority to determine the need for an EIA. The vast majority of the project schemes relate to medium or low-voltage extensions and reinforcement that are expected to have minimal or no environmental impact. The impact that can typically be expected relates to visual impact, vegetation clearance, soil erosion, impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise and disturbance during construction. The environmental and social requirements in Brazil for the different schemes will be reviewed and the appraisal will focus on the promoter's capacity and procedures to address social impact and environmental issues in accordance with the Bank's environmental and social standards.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Documents liés
28/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NEOENERGIA ELECTRICITY DISTRIBUTION II
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - NEOENERGIA ELECTRICITY DISTRIBUTION II
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NEOENERGIA ELECTRICITY DISTRIBUTION II
Date de publication
28 Jun 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67290838
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150661
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Brésil
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - NEOENERGIA ELECTRICITY DISTRIBUTION II
Date de publication
21 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124794862
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150661
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Brésil
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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28/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NEOENERGIA ELECTRICITY DISTRIBUTION II
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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - NEOENERGIA ELECTRICITY DISTRIBUTION II
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Fiche technique
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