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TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL

Signature(s)

Montant
650 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 650 000 000 €
Énergie : 650 000 000 €
Date(s) de signature
8/02/2019 : 150 000 000 €
23/07/2018 : 500 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
19 avril 2018
Statut
Référence
Signé | 23/07/2018
20150651
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL
IBERDROLA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 650 million
EUR 1485 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project concerns the construction of three new large dams and three hydropower plants with a total capacity of 1,158 MW in the Tâmega River Basin in northern Portugal.

Initiated in 2007 as part of the Portuguese National Programme for Dams with High Hydroelectric Potential (PNBEPH), the project aims at supporting the increase of electricity generation from renewable sources in Portugal as well as contributing to security of electricity supply by providing system flexibility and system services in the joint Portuguese-Spanish electricity market.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU) and therefore has undergone an Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) according to the national standards which also included a public consultation. The project's environmental permit has been issued on 21 June 2010. The project is expected to create up to 3 500 direct employments and 10 000 indirect employments. As required in the environmental permit, the sponsor put in place a Social & Economic Action Plan in 2014, of which 40% represents compensation and enhancement actions.

The promoter is a private entity operating in the energy sector. It is listed as a contracting entity in the EU Directive 2004/17 on public procurement. Following a competitive tendering process organised in 2008, the sponsor Iberdrola has been awarded the 70 year concession for the design, building and operation of the project. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2004/17/ 2014/24/EU / 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC (amended 2007/66/EU) as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Estudo de Impacte Ambiental
Date de publication
4 Feb 2019
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90590117
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150651
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Estudo de Impacte Ambiental – Anexo IX - Fichas de Campo dos Elementos Patrimoniais Identificados
Date de publication
4 Feb 2019
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83410606
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150651
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Estudo de Impacte Ambiental – Anexo XII - Relatório de Controlo de PM10 (Eptisa)
Date de publication
4 Feb 2019
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83410070
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150651
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Estudo de Impacte Ambiental – Anexo XIII - Plano de Monitorização da Socioeconomia – RECAPE do SET Tâmega
Date de publication
4 Feb 2019
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83410071
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150651
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Estudo de Impacte Ambiental – Anexo XIV - Plano Geral de Monitorização dos Sistemas Ecológicos – RECAPE do SET Tâmega
Date de publication
4 Feb 2019
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83410392
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150651
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL
Date de publication
31 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90610179
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150651
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Estudo de Impacte Ambiental - Relatório Síntese
Date de publication
4 Feb 2019
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90623627
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150651
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
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Résumé non technique - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Estudo de Impacte Ambiental – Resumo Não Técnico
Date de publication
4 Feb 2019
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90624205
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150651
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Estudo de Impacte Ambiental – Anexo III - Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística
Date de publication
4 Feb 2019
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83410068
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150651
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Estudo de Impacte Ambiental – Anexo VII - Ocorrências Patrimoniais Identificadas
Date de publication
4 Feb 2019
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83410188
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150651
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Estudo de Impacte Ambiental – Anexo VIII - Registo Fotográfico Patrimonial
Date de publication
4 Feb 2019
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83410605
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150651
Secteur(s)
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Union européenne
Pays
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Estudo de Impacte Ambiental – Anexo XI - Relatório de Ensaio de Ruído (dBLab – Laboratório de Acústica e Vibrações, Ld.ª)
Date de publication
4 Feb 2019
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83409855
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150651
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
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Résumé non technique - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Pedreira de Gouvães - Estudo de Impacte Ambiental - Resumo Não Técnico - Volume 3 de 3
Date de publication
4 Feb 2019
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83410609
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150651
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Estudo de Impacte Ambiental – Anexo I - Caracterização de Locais de Pedreira para a Exploração de Agregados para Betão (LNEC)
Date de publication
4 Feb 2019
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83410067
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150651
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Estudo de Impacte Ambiental – Anexo VI - Fauna
Date de publication
4 Feb 2019
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83410515
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150651
Secteur(s)
Énergie
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Union européenne
Pays
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL- Estudo de Impacte Ambiental – Anexo X - Autorização dos Trabalhos – IGESPAR, I.P.
Date de publication
4 Feb 2019
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83410607
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150651
Secteur(s)
Énergie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Pedreira de Gouvães - Estudo de Impacte Ambiental - Anexos - Volume 2 de 3
Date de publication
4 Feb 2019
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83411286
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150651
Secteur(s)
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Date de publication
4 Feb 2019
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83410608
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150651
Secteur(s)
Énergie
Régions
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Estudo de Impacte Ambiental – Anexo V - Elenco Florístico
Date de publication
4 Feb 2019
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83409854
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150651
Secteur(s)
Énergie
Régions
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Estudo de Impacte Ambiental – Anexo IV - Fichas de Campo do Inventário Hidrogeológico
Date de publication
4 Feb 2019
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83410390
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150651
Secteur(s)
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Régions
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Estudo de Impacte Ambiental – Anexos - Índice des Anexos
Date de publication
4 Feb 2019
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83410189
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150651
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
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